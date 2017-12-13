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13 минут назад

Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией

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#Украина #Россия #РЖД
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией

В Киеве снова ведутся разговоры о прекращении железнодорожного сообщения с Россией - по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, окончательное решение украинские власти примут в 2018 году. Сейчас этот вопрос рассматривает руководство "Украинских железных дорог".

В Киеве рассказали, когда могут прекратить железнодорожное сообщение с РФ. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть последствия, - передает РИА-Новости.

Убытки Киева от прекращения курсирования российских поездов через территорию Украины составят одну гривну. Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала "112", добавив, что в 2018 году может быть решен вопрос об остановке железнодорожного сообщения с Россией.

"Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци" ("Украинские железные дороги"), – он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ, в свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", – заявил Омелян.

По словам министра, украинские власти рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. "Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению "Кишинев-Москва" и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – сказал он.

РЖД с 11 декабря направляет все пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге, проложенной в обход территории Украины. Решение о строительстве двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка – Миллерово было принято после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году.

Омелян приветствовал запуск российских поездов в обход Украины. "Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", – сказал министр.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, это явное преувеличение.

"Видимо, на Украине ввели какую-то особую арифметику. Каким образом никаких убытков не будет? Украина от этого получала реальные доходы. Мы после всех этих конфликтов и сложностей, которые были при проезде по территории Украины, построили дорогу в обход. Конечно, Россия потратила на это деньги, но мы в результате получаем реальное удобство для людей", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, Киев действительно может окончательно прекратить железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на ущерб от такого решения для граждан самой Украины.

"Могут ли они вообще остановить сообщение? Думаю, что могут. Ведь постоянно на самом высоком уровне звучат слова, что связи с Россией вообще не нужны, не нужно пускать россиян на Украину, а те, кто ездит на работу в Россию, совершают антипатриотический поступок. Самое любопытное, что говоря о разрыве связей с Россией, они должны по логике сказать: давайте перестанем транспортировать газ. Этого не делают, наоборот, призывают своих сторонников в Европе давить на Россию, не разрешать строить газопроводы (в обход Украины)", – отметил Юрий Светов.
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#Украина #Россия #РЖД

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