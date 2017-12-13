Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией

В Киеве снова ведутся разговоры о прекращении железнодорожного сообщения с Россией - по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, окончательное решение украинские власти примут в 2018 году. Сейчас этот вопрос рассматривает руководство "Украинских железных дорог".





Убытки Киева от прекращения курсирования российских поездов через территорию Украины составят одну гривну. Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала "112", добавив, что в 2018 году может быть решен вопрос об остановке железнодорожного сообщения с Россией.



"Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци" ("Украинские железные дороги"), – он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ, в свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", – заявил Омелян.



По словам министра, украинские власти рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. "Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению "Кишинев-Москва" и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – сказал он.



РЖД с 11 декабря направляет все пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге, проложенной в обход территории Украины. Решение о строительстве двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка – Миллерово было принято после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году.



Омелян приветствовал запуск российских поездов в обход Украины. "Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", – сказал министр.



Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, это явное преувеличение.



"Видимо, на Украине ввели какую-то особую арифметику. Каким образом никаких убытков не будет? Украина от этого получала реальные доходы. Мы после всех этих конфликтов и сложностей, которые были при проезде по территории Украины, построили дорогу в обход. Конечно, Россия потратила на это деньги, но мы в результате получаем реальное удобство для людей", – сказал Юрий Светов.



По его мнению, Киев действительно может окончательно прекратить железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на ущерб от такого решения для граждан самой Украины.



"Могут ли они вообще остановить сообщение? Думаю, что могут. Ведь постоянно на самом высоком уровне звучат слова, что связи с Россией вообще не нужны, не нужно пускать россиян на Украину, а те, кто ездит на работу в Россию, совершают антипатриотический поступок. Самое любопытное, что говоря о разрыве связей с Россией, они должны по логике сказать: давайте перестанем транспортировать газ. Этого не делают, наоборот, призывают своих сторонников в Европе давить на Россию, не разрешать строить газопроводы (в обход Украины)", – отметил Юрий Светов. В Киеве рассказали, когда могут прекратить железнодорожное сообщение с РФ. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik предположил, какими могут быть последствия, - передает РИА-Новости Убытки Киева от прекращения курсирования российских поездов через территорию Украины составят одну гривну. Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала "112", добавив, что в 2018 году может быть решен вопрос об остановке железнодорожного сообщения с Россией."Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци" ("Украинские железные дороги"), – он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ, в свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", – заявил Омелян.По словам министра, украинские власти рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. "Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению "Кишинев-Москва" и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – сказал он.РЖД с 11 декабря направляет все пассажирские поезда дальнего следования по железной дороге, проложенной в обход территории Украины. Решение о строительстве двухпутной электрифицированной линии на участке Журавка – Миллерово было принято после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году.Омелян приветствовал запуск российских поездов в обход Украины. "Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет", – сказал министр.Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, это явное преувеличение."Видимо, на Украине ввели какую-то особую арифметику. Каким образом никаких убытков не будет? Украина от этого получала реальные доходы. Мы после всех этих конфликтов и сложностей, которые были при проезде по территории Украины, построили дорогу в обход. Конечно, Россия потратила на это деньги, но мы в результате получаем реальное удобство для людей", – сказал Юрий Светов.По его мнению, Киев действительно может окончательно прекратить железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на ущерб от такого решения для граждан самой Украины."Могут ли они вообще остановить сообщение? Думаю, что могут. Ведь постоянно на самом высоком уровне звучат слова, что связи с Россией вообще не нужны, не нужно пускать россиян на Украину, а те, кто ездит на работу в Россию, совершают антипатриотический поступок. Самое любопытное, что говоря о разрыве связей с Россией, они должны по логике сказать: давайте перестанем транспортировать газ. Этого не делают, наоборот, призывают своих сторонников в Европе давить на Россию, не разрешать строить газопроводы (в обход Украины)", – отметил Юрий Светов.