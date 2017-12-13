Общество

9 минут назад

Ребенок травмированный при падении футбольных ворот получил компенсацию от школы

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Ребенок травмированный при падении футбольных ворот получил компенсацию от школы

Грязинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту получения травмы несовершеннолетним, на которого упали не закрепленные футбольные ворота, расположенные на детской площадке возле дома №15 по улице МРЗ в Грязях.

Как установила проверка,  площадка с июля 2008 года находится на балансе МБОУ СОШ №10 г. Грязи.

Отсутствие контроля за техническим состоянием игрового оборудования со стороны образовательной организации послужило причиной травмирования ребенка.

По данному факту в адрес директора школы прокурор внес представление с требованием о приведении детской площадки в соответствие  с требованиями безопасности, наказании виновных в бездействии должностных лиц  и обеспечении надлежащего контроля за техническим состоянием спортоборудования.

Моральный и материальный вред, причиненный ребенку в связи с получением травмы, возмещен школой в добровольном порядке.

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