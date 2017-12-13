В России

21 минуту назад

Песков назвал вопрос принадлежности Крыма не подлежащим обсуждению‍

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#Песков #Крым #Россия
Песков назвал вопрос принадлежности Крыма не подлежащим обсуждению‍

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет вернуться к вопросу Крыма, но приоритетной темой остается ситуация в Донбассе.

Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что рано или поздно этот вопрос вновь окажется на повестке дня.

"Что касается Крыма, здесь добавить нечего, эта тема никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению", - заявил Песков.

Ранее шеф американской дипломатии в очередной раз призвал и Москву и Киев выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей, а также коснулся вопроса принадлежности Крыма. "Мы вернемся к теме Крыма. Я знаю, что президент [РФ Владимир] Путин ясно дал понять, что этот вопрос на обсуждение выноситься не будет. Но в какой-то момент это произойдет", - считает госсекретарь. Руководитель Госдепартамента при этом заявил, что США по- прежнему ждут в отношениях с Россией "хороших новостей", которых сейчас не наблюдается, - передает ТАСС.
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#Песков #Крым #Россия

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