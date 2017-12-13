21 минуту назад
Песков назвал вопрос принадлежности Крыма не подлежащим обсуждению
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет вернуться к вопросу Крыма, но приоритетной темой остается ситуация в Донбассе.
"Что касается Крыма, здесь добавить нечего, эта тема никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению", - заявил Песков.
Ранее шеф американской дипломатии в очередной раз призвал и Москву и Киев выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей, а также коснулся вопроса принадлежности Крыма. "Мы вернемся к теме Крыма. Я знаю, что президент [РФ Владимир] Путин ясно дал понять, что этот вопрос на обсуждение выноситься не будет. Но в какой-то момент это произойдет", - считает госсекретарь. Руководитель Госдепартамента при этом заявил, что США по- прежнему ждут в отношениях с Россией "хороших новостей", которых сейчас не наблюдается, - передает ТАСС.