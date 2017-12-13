В Грязях по кирпичику разберут старый дом

Особо бережный демонтаж произойдет на улице Правды.

Администрация города Грязи объявила тендер на демонтаж дома №57 по улице Правды в райцентре. Услуги специалистов оценили более чем в 2 млн рублей.



Чиновникам необходимо бережно стереть в лица Грязей дом, признанный аварийным. Общий объем демонтажных работ — это снос 9 158 кубических метров строения. Специалистам придется вручную разобрать всю кровлю 4-этажного дома, а также подвал строения. Дом 1963 года сдачи признали аварийным в 2010 году, причина — физический износ здания. Там проживали 137 человек, практически все они уже получили новое жилье, утверждает система «Фонда содействия реформированию ЖКХ».



Плановая дата сноса строения — 31 декабря 2018 года, но грязинская администрация решила управиться раньше. При успешном завершении тендера, намеченного на начало января, здание снесут до конца февраля. От аварийного дома не должно остаться и котлована. Все работы оплатит городской бюджет.