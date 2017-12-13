Общество

26 минут назад

В Липецке большие отключения воды и света

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#ЛГЭК
В Липецке большие отключения воды и света

Отключения связаны с ремонтными работами.

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения в четверг, 14 декабря, с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- частный сектор: пер. 1-й Театральный; ул. Ватутина; пер. Парковый; пер. Ильича; пер. Лесной; пер. 2-й Лесной; пер. Садовый; пер. 2-й Садовый; пер. Моторный; пер. 2-й Моторный; пер. Линейный; ул. Зеленая; пер. Сосновый; пер. Спортивный; пер. Стандартный; ул. Краснодонская; ул. О.Кошевого; ул. Севастопольская; ул. Матросова; ул. Панфилова; ул. Докучаева; ул. Социалистическая; ул. Целинная; ул. Цимлянская; ул. Партизанская; ул. Новоселов; ул. Лобачевского; ул. Ковалевской; ул. Спартака; ул. Украинская.

С 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- частный сектор: ул. Пришвина; ул. Новотепличная; пер. Беговой; ул. Ягодная; ул. Раздольная; ул. Новая; ул. Вольная; ул. Ясная; ул. Утренняя; ул. Отрадная; ул. Совхозная; ул. Лучистая; ул. Просторная; ул. СНТ Металлург, 1.

Подвоз воды: по заявкам жителей.


В четверг, 14 декабря, с 10:00 до 20:00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора (с.Сселки) по ул.Апраксина, ул.Ленина, ул.Барковского, пер.Благодатный, ул.Кирова, ул.Провинциальная, ул.Комарова, ул.Пушкина, 300 лет Флота, ул.Братьев Синявиных, ул.Краеведческая, ул.Кольцова, ул.Гагарина, ул.Учительская, ул.1-Мая, ул.Набережная, ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Сокольская, ул.Космонавтов, ул.Листопадная, ул.Лесная
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#ЛГЭК

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