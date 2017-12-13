Дональд Трамп приписал США победу над террористами в Сирии и Ираке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии. По его словам, военные преследует боевиков и в других регионах.





Президент США Дональд Трамп приписал победу над группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке силам американской армии и ее союзникам. Он также добавил, что американские солдаты преследуют боевиков и в других регионах.



Также 45-й президент США анонсировал новую стратегию национальной безопасности. Теперь приоритетными для Вашингтона будут четыре основных пункта: защита американской нации, продвижение американского благосостояния, расширение американского влияния и «миротворчество с помощью силы».



Об этом Трамп заявил, выступая на церемонии подписания оборонного бюджета на 2018 год, сообщает Bloomberg. Как сообщалось ранее, США, согласно бюджету Пентагона, направят $4,6 млрд на противодействие «российской агрессии» в Европе. Подчеркивается, что средства пойдут на «усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защите».



Заявления Трампа о победе в Сирии вызвали резкую критику среди российских политиков. Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации выступили против присвоения американским лидером победы над ИГ.



Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова Трампа о победе США над ИГ в Сирии «не убеждают даже американские СМИ», сообщающие о том, что это Россия победила террористов, и «был вчера там Путин, а не Трамп».



«Вашингтону стоит прекратить приписывать себе чужие победы», — написал Пушков в своем аккаунте Twitter.



Депутат Госдумы Леонид Слуцкий также подверг критике высказывание президента США. По мнению депутата, Вашингтон сильно преувеличивает свою роль в победе над «игиловцами» в Сирии, чтобы принизить роль России. По словам парламентария, вклад РФ, «войска которой легитимно находились в стране по приглашению сирийского руководства, неоспорим».



Действия США изначально лишь способствовали их приходу и в Сирию, и в Ирак. Внешняя американская политика, направленная на насильственную смену неугодных режимов, как раз фактически породила создание ИГ. А сейчас они говорят о победе над ним», — подчеркнул депутат.



Под конец Слуцкий добавил, что успехи на поле боя коалиции во главе с США «весьма сомнительны».



Депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что с самого начала Вашингтон хотел принизить роль России в контртеррористической борьбе, - передает



«Но мы видим, что, к сожалению, их действия, скорее, способствовали тому, что укреплялось это незаконное формирование ИГ. А сейчас, когда всем стало очевидно, что именно Россия победила, им, конечно, это приходится не по нраву», — заявил Морозов.



Зампред Госдумы Ирина Яровая заявила, что США ведут себя как самозванцы и рискуют превратиться в голого короля из известной сказки Андерсена. «Объявили себя победителями и повелевают всем в это верить. То, что российские военные разгромили логово террористов ИГ и освободили Сирию не благодаря, а вопреки изуверским бомбежкам США мирных граждан Сирии, в объявлении США не сообщается», — заявила Яровая.



Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев уверен, что боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как они делают это сейчас.



Также после выступления Трампа стало известно, что в 2018 году США впервые за семь лет увеличат численность собственных войск.



«[Военный бюджет] увеличивает численность американских вооруженных сил впервые за семь лет. Также наши военнослужащие получат самое крупное увеличение зарплаты за восемь лет», — заявил Трамп.



Тем временем Россия выводит свои войска из Сирии. Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, впервые посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где отдал соответствующий приказ. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — обратился к российскому экспедиционному корпусу в Сирии Путин. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно США разбили террористическую группировку «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Кроме того, он анонсировал новую стратегию национальной безопасности — защита американской нации, продвижение благосостояния США, расширение американского влияния и «силовое миротворчество».Президент США Дональд Трамп приписал победу над группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке силам американской армии и ее союзникам. Он также добавил, что американские солдаты преследуют боевиков и в других регионах.Также 45-й президент США анонсировал новую стратегию национальной безопасности. Теперь приоритетными для Вашингтона будут четыре основных пункта: защита американской нации, продвижение американского благосостояния, расширение американского влияния и «миротворчество с помощью силы».Об этом Трамп заявил, выступая на церемонии подписания оборонного бюджета на 2018 год, сообщает Bloomberg. Как сообщалось ранее, США, согласно бюджету Пентагона, направят $4,6 млрд на противодействие «российской агрессии» в Европе. Подчеркивается, что средства пойдут на «усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защите».Заявления Трампа о победе в Сирии вызвали резкую критику среди российских политиков. Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации выступили против присвоения американским лидером победы над ИГ.Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова Трампа о победе США над ИГ в Сирии «не убеждают даже американские СМИ», сообщающие о том, что это Россия победила террористов, и «был вчера там Путин, а не Трамп».«Вашингтону стоит прекратить приписывать себе чужие победы», — написал Пушков в своем аккаунте Twitter.Депутат Госдумы Леонид Слуцкий также подверг критике высказывание президента США. По мнению депутата, Вашингтон сильно преувеличивает свою роль в победе над «игиловцами» в Сирии, чтобы принизить роль России. По словам парламентария, вклад РФ, «войска которой легитимно находились в стране по приглашению сирийского руководства, неоспорим».Действия США изначально лишь способствовали их приходу и в Сирию, и в Ирак. Внешняя американская политика, направленная на насильственную смену неугодных режимов, как раз фактически породила создание ИГ. А сейчас они говорят о победе над ним», — подчеркнул депутат.Под конец Слуцкий добавил, что успехи на поле боя коалиции во главе с США «весьма сомнительны».Депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что с самого начала Вашингтон хотел принизить роль России в контртеррористической борьбе, - передает РИА «Новости» «Но мы видим, что, к сожалению, их действия, скорее, способствовали тому, что укреплялось это незаконное формирование ИГ. А сейчас, когда всем стало очевидно, что именно Россия победила, им, конечно, это приходится не по нраву», — заявил Морозов.Зампред Госдумы Ирина Яровая заявила, что США ведут себя как самозванцы и рискуют превратиться в голого короля из известной сказки Андерсена. «Объявили себя победителями и повелевают всем в это верить. То, что российские военные разгромили логово террористов ИГ и освободили Сирию не благодаря, а вопреки изуверским бомбежкам США мирных граждан Сирии, в объявлении США не сообщается», — заявила Яровая.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев уверен, что боевикам ничего не грозит, если США будут преследовать их так же, как они делают это сейчас.Также после выступления Трампа стало известно, что в 2018 году США впервые за семь лет увеличат численность собственных войск.«[Военный бюджет] увеличивает численность американских вооруженных сил впервые за семь лет. Также наши военнослужащие получат самое крупное увеличение зарплаты за восемь лет», — заявил Трамп.Тем временем Россия выводит свои войска из Сирии. Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, впервые посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где отдал соответствующий приказ. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — обратился к российскому экспедиционному корпусу в Сирии Путин.