34 минуты назад
Незаконная автопарковка у Центрального рынка ликвидирована
Незаконная автопарковка на улице Неделина ликвидирована, а точнее, исчезла так же внезапно, как и появилась, сообщили в управлении административно-технического контроля администрации Липецка.
- Информация оперативно направлена в полицию и управление Росреестра, - отметила начальник управления административно-технического контроля Ирина Суздальцева. - Однако уже во вторник вечером от самостийной парковки не осталось и следа.
В ведомстве будут следить за дальнейшим развитием ситуации и в случае необходимости принимать меры для устранения нарушений.
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