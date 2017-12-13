Общество

34 минуты назад

Незаконная автопарковка у Центрального рынка ликвидирована

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#парковки
Незаконная автопарковка у Центрального рынка ликвидирована

Незаконная автопарковка на улице Неделина ликвидирована, а точнее, исчезла так же внезапно, как и появилась, сообщили в управлении административно-технического контроля администрации Липецка.

Напомним, что в конце минувшей недели сотрудники управления выезжали на освобожденную от несанкционированной торговли и тут же «захваченную» некими предприимчивыми людьми территорию за Центральным рынком. Для получения доходов неизвестные предприниматели установили здесь будку, шлагбаум, табличку с ценой «20 рублей в час» и даже символическое ограждение в виде нескольких столбиков.

- Информация оперативно направлена в полицию и управление Росреестра, - отметила начальник управления административно-технического контроля Ирина Суздальцева. - Однако уже во вторник вечером от самостийной парковки не осталось и следа.

В ведомстве будут следить за дальнейшим развитием ситуации и в случае необходимости принимать меры для устранения нарушений.



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#парковки

Комментарии (1)

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Ну да

20 минут назад
Ликвидировать мы умеем. Создавать бы еще научиться.
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