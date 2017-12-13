Погода в Липецке

44 минуты назад

Южный ветер принесет в Липецкую область туман с дождем и потепление до +7

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#потепление
Южный ветер принесет в Липецкую область туман с дождем и потепление до +7

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области на погоду продолжит оказывать влияние циклон с Атлантики. С прохождением атмосферных фронтов вместе с южным ветром будет поступать теплый, влажный воздух, временами пройдут осадки разной интенсивности - преимущественно в виде дождя, в ночные часы и утром – туманы. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 3-4 градуса тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие смешанные осадки — в виде дождя и мокрого снега, днем также небольшой дождь, местами туман. Ветер южный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 2 до 7 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром туман. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от +3 до +5. 

Самым теплым день 14 декабря в Липецке был в 1981 году, когда температура воздуха достигла +9 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1963 году — 28 градусов мороза. 

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#потепление

Комментарии (1)

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31 минуту назад
В Выходные через Липецк пройдет шлейф куче дождевой обл дожди местами сильные и очень сильные до 40 % мес нормы не исключены слабые грозы в понедельник распогодится возможны прояснения и даже солнце в ночь на вторник подморозит а в ночь на среду пройдет слабый снег и среднесуточная температура станет на Зимние рельсы вопрос на долго ли ? и не будет ли новый год с очередной оттепелью Зеленым без снега !!?
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