Южный ветер принесет в Липецкую область туман с дождем и потепление до +7

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области на погоду продолжит оказывать влияние циклон с Атлантики. С прохождением атмосферных фронтов вместе с южным ветром будет поступать теплый, влажный воздух, временами пройдут осадки разной интенсивности - преимущественно в виде дождя, в ночные часы и утром – туманы. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 3-4 градуса тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие смешанные осадки — в виде дождя и мокрого снега, днем также небольшой дождь, местами туман. Ветер южный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 2 до 7 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром туман. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от +3 до +5.

Самым теплым день 14 декабря в Липецке был в 1981 году, когда температура воздуха достигла +9 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1963 году — 28 градусов мороза.