Филологи и писатели рассказали об уровне грамотности российских политиков

Почти все политики высокого ранга занимаются постановкой речи.

На круглом столе в «Известиях» филологи, преподаватели, издатели и писатели обсудили проблемы, связанные с русским языком и чтением. В том числе они обсудили тему грамотности российских политиков.



По словам декана филфака Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Щербакова, почти все политики высокого ранга занимаются постановкой речи.

«В феврале будет два года, как мы проводили мониторинг грамотности политиков. Мы брали министров федерального правительства, депутатов Госдумы, губернаторов и мэров региональных столиц — всего 50 человек. Они показали очень хороший результат», — сказал Щербаков.

Он также рассказал, что один из российских министров совершает на 10 минут потока речи только две ошибки, что является очень хорошим результатом. При этом отметил, что человек, достигающий определенного уровня, лучше следит за своей речью.

«Если бы мы взяли из депутатов Госдумы не 20 человек, а всех, тогда, наверное, результаты были бы не столь радужными», — добавил декан.

Писатель Евгений Водолазкин призвал внимательнее следить за речью политиков и журналистов, поскольку их неправильная речь «начинает распространяться, как проникающая радиация».

«Если человек пять раз скажет в репортаже «асвальт», всё население вскоре перейдет на такую форму», — отметил Водолазкин.