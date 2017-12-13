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В Липецке на карантине 6 классов в 5 школах

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#карантин #ОРВИ #грипп
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В Липецке на карантине 6 классов в 5 школах

Частичный карантин охватил школы № 2, 16, 49, 66, 68.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 13 декабря, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ закрыты 6 классов в 5 школах Липецка: в школе № 2 приостановлены занятия в оном классе, но сегодня там последний день карантина, в школе №16 не учатся 2 класса,  в школах №49, 66, 68 - по одному классу. Но и в школе №68 карантин подходит к концу.   

Тем не менее, всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ. 

Напомним, на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ в Липецкой области выросла на 6,5%. Всего было зарегистрировано 5746 случаев ОРВИ, среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 78,3% всех случаев за неделю, показатели заболеваемости ниже пороговых уровней в возрастных группах детей 7–14 лет и взрослых, среди детей до 6 лет на уровне эпидпорога. Уровень госпитализации составил 3,1%, что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

В Липецке заболели 4172 человека. Показатель заболеваемости, как и в области в целом, ниже расчетного эпидемического порога (на 7,5%). 79% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

 

439
#карантин #ОРВИ #грипп
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