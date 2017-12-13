Липчане отправятся на Кремлёвскую ёлку в фирменных шарфах и футболках

Школьники из Липецкой области побывают на главной елке страны.

32 школьника из Липецкой области примут участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отличники учебы, победители и призеры областных, Всероссийских олимпиад и конкурсов, дети сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Праздник для детей будет проводиться в трёх залах Государственного Кремлёвского дворца. За час до начала представления в фойе Государственного Кремлевского дворца мальчишек и девчонок ждут интересные игры, конкурсные программы, аквагрим и общение со сказочными персонажами. Каждый год в фойе ГКД работает почта Деда Мороза. В праздничные дни сотни писем с пожеланиями и просьбами ежедневно отправляются главному сказочному персонажу на празднике Нового года. Написать письмо и опустить его в почтовый ящик можно перед основным представлением.

Проживание детей в гостиничном комплексе и посещение Кремлевской ёлки оплачивает принимающая сторона. Из областного бюджета выделены денежные средства на организацию поездки и дополнительные экскурсии. В рамках поездки дети посетят Московский планетарий, Измайловский Кремль, где примут участие в мастер-классе по росписи новогодних шаров. Кроме того, дети посетят цирк на проспекте Вернадского.

Для всех участников делегации изготовлены шарфы и футболки с символикой Липецкой области. Сопровождать детей в поездке будут сотрудники управления образования и науки Липецкой области, сотрудники полиции, врач-педиатр и пять педагогов образовательных организации области.