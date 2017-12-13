ПФЛ назвала гол бомбардира «Металлурга» одним из лучших во второй лиге (ВИДЕО)

Руслан Ахвледиани попал в «десятку».

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) составила хит-парад самых красивых голов во втором дивизионе по итогам октября. В «десятку» лучших вошли мячи, забитые игроками всех пяти зон.



В число избранных вошел и лучший бомбардир липецкого «Металлурга» Руслан Ахвледиани, занявший 7-ю строчку хит-парада со своим голом в Пензе в ворота «Зенита». После флангового навеса и скидки мяча головой Константина Титова Руслан красиво в падении пробил с лету. Тот мяч получился еще и очень важным, поскольку позволил «красно-черным» на последних минутах добыть ничью – 3:3. В том матче Ахвледиани, напомним, сделал «дубль».



Первое место за самый красивый гол октября во второй лиге досталось Александру Русских из «Зенита-Ижевск», который в одном из матчей блеснул индивидуальными действиями, обыграв вратаря и двух защитников соперника.



К слову, футболистов «Металлурга» в нынешнем сезоне не раз отмечали за красивые голы. Сергей Белоусов выдвигался ПФЛ в конкурсе на самый эффектный гол в зоне «Центр» в сентябре (мяч в ворота волгоградского «Ротора» в падении через себя), а Ахвледиани в аналогичном конкурсе в октябре.



