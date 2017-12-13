Липецкий завод проверили из-за ожегшего ребенку рот нектара

Организацию посетили санитарные врачи.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску ООО «Лебедянский» к управлению федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Завод просил суд признать незаконными и отменить выводы санитарных врачей.



Как указано в документах суда, причиной проверки стал случай в Буденновске. Там девочка получила химический ожог ротовой полости. Предположительно, это стало следствием употребления нектара из яблок и персиков «Фруктовый сад» производства ООО «Лебедянский». Административное расследование показало, что предприятие допустило нарушение требований технического регламента Таможенного союза и не обеспечило надлежащим образом выполнение процедур. Так, в производственном цехе №5 нет записи последовательности проведения мойки резервуаров. Кроме того, там же рядом с машиной розлива находились емкости с дезинфектантом и щелочным моющим раствором. Последний по инструкциям не должен был там находиться. На основании протокола по итогам проверки, проведенной при участии понятых и представителей завода, было принято постановление об административном нарушении ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и наложен штраф в 100 000 рублей.



ООО «Лебедянский» посчитал постановление незаконным и обратился в суд с заявлением об его отмене. Арбитражный суд Липецкой области оценил протест и указал, что все выявленные нарушения требований являются административным правонарушением. Аргументы и документы ООО «Лебедянский» не смогли в суде опровергнуть данные проверки. Заводу отказали в удовлетворении требований.



Напомним, в мае Роспотребнадзор организовал проверку по факту получения химического ожога предположительно после употребления жидкости из бутылки фруктового сока. Роспотребнадзором были проведены лабораторные исследования жидкости, которую употребляла пострадавшая. Во вскрытой бутылке находилась мутная непрозрачная жидкость неопределенного состава серо-желтого цвета, внешне не похожая на сок, с хлопьевидным осадком серого цвета, с едким щелочным запахом и рН 12,13. При попадании на кожу рук фиксировалось ощущение жжения, покраснение кожи, омыление, характерное для щелочных растворов. Роспотребнадзором был приостановлен оборот партии сока. Жалоб от потребителей, приобретавших ранее продукцию из приостановленной партии, не поступало.