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Судебные приставы заставили жителя Долгоруково мигом найти 35 тысяч рублей

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#Приставы #УФССП
Судебные приставы заставили жителя Долгоруково мигом найти 35 тысяч рублей

Одно из самых страшных наказаний для должников - запрещение управлять автомобилем.

Об очередной победе над должником рапортуют сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области.

Им удалось взыскать 35 тысяч рублей, которые житель Долгоруковского района задолжал по алиментам.

Как сообщили в ведомстве, для того, чтобы заставить должника расплатиться, оказалось достаточно предупредить его о возможном ограничении права управления автомобилем. И деньги сразу нашлись .

Фото pressa40.ru

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#Приставы #УФССП

Комментарии (6)

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Гость-взыскатель

22 минуты назад
Приставы не работают! От слова вообще! На вопрос, почему, один из мальчиков в зеленых рубашках ответил: "А что, я должен за 13 000 рублей зарплаты попу поднимать со стула?". Вот так вот.....
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Григорьев

26 минут назад
И обратите внимание на пальцы той, что заполняет протокол. По количеству колец и перстней не поверишь, что у неё з/п 15000
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Григорьев

28 минут назад
Сейчас у приставов в производстве находится 83 000 000 дел. Проще говоря, в среднем каждый взрослый россиянин должник. Неплохой показатель процветания народа :)
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Русский

30 минут назад
Выше алименщиков планка не поднимается)))))
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Должник

49 минут назад
Налетели суки, связали ноги руки. и как падаль по грязи поволокли.
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Хорош чудить!

55 минут назад
Приставы, вам что, делать больше нечего? Они, видите ли, заставили заплатить должника! А зачем еще налогоплательщики содержат вашу службу? Это ваша обязанность находить должников и взыскивать долги. Это все равно что объявлять в газетах и по телевидению, что медсестра Маша сделала сегодня три укола. Да это её работа - уколы делать. Она за это зарплату получает.
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