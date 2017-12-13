Судебные приставы заставили жителя Долгоруково мигом найти 35 тысяч рублей

Одно из самых страшных наказаний для должников - запрещение управлять автомобилем.

Об очередной победе над должником рапортуют сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области.

Им удалось взыскать 35 тысяч рублей, которые житель Долгоруковского района задолжал по алиментам.

Как сообщили в ведомстве, для того, чтобы заставить должника расплатиться, оказалось достаточно предупредить его о возможном ограничении права управления автомобилем. И деньги сразу нашлись .

Фото pressa40.ru