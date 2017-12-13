Общество

сегодня, 11:52

Пьяного водителя задержали с поддельными правами

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#правила дорожного движения
Пьяного водителя задержали с поддельными правами

Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Липецка житель города признан виновным в совершении преступлений против безопасности движения и порядка управления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, органами следствия действия подсудимого квалифицированы по  ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как установлено материалами уголовного дела,  в марте текущего года подсудимый был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

Уклоняясь от исполнения наказания, он приобрел у неустановленного лица  подложное водительское удостоверение на свое имя. 

Спустя два месяца, он вновь был задержан сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Липецкой области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке документов у инспектора возникли сомнения в подлинности документ.

После сверки водительского удостоверения с базой данных, подтвердилось, что документ фальшивый. 

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности  совершенных им преступлений к 450 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года.
6 926
#правила дорожного движения

Комментарии (6)

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Тт

22 минуты назад
Тупорез какой-то.Какой смысл левые права покупать,если гайцы абсолютно каждого остановленного по базе пробивают.А вообще какая-то страшная тенденция-с каждым годом синерыльцев за рулем все больше.Никакие ужесточения не помогают.И когда уже суды начнут анонсированные штрафы до 300 тыс.присуждать?
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отпетушитель

38 минут назад
постановляю, дождаться пока протрезвеет, налить стопку для опохмелки и отпетушить всем экипажем патрульно-постовой службы, затем выписать штраф в размере 2 окладов труда и опустить домой
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Вонючка с рябиновой

сегодня, 12:15
Не буду больше у гайцов ниче покупать, левоту подсовывают. Как можно было добропорядочному гражданину втюхать левые права? Не по-христиански, изверги поступили
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Беспредел

сегодня, 12:06
Сами продали и сами отняля. Куда ГИБДД катиться, не стыда, ни совести?!
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Спортсменчик

сегодня, 11:59
Петушить кто-нибудь будет?
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Берия

сегодня, 11:59
Фамилию в студию!
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