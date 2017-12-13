Пьяного водителя задержали с поддельными правами

Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Липецка житель города признан виновным в совершении преступлений против безопасности движения и порядка управления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, органами следствия действия подсудимого квалифицированы по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как установлено материалами уголовного дела, в марте текущего года подсудимый был лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

Уклоняясь от исполнения наказания, он приобрел у неустановленного лица подложное водительское удостоверение на свое имя.

Спустя два месяца, он вновь был задержан сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Липецкой области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке документов у инспектора возникли сомнения в подлинности документ.

После сверки водительского удостоверения с базой данных, подтвердилось, что документ фальшивый.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к 450 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года.