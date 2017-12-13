НЛМК Live

18 минут назад

Экопроекты НЛМК отметили наградой международного форума

67
#экология
1
Экопроекты НЛМК отметили наградой международного форума



Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие международной Группы НЛМК, получил диплом от руководства Минприроды России за активную экологическую политику в Год экологии. Награждение состоялось в рамках 2–й международной выставки-форума «ЭКОТЕХ».

Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» — это ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, которое проводится в Москве с 2016 года. Его организатором является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Суммарный объем инвестиций НЛМК в природоохранные проекты в течение 2017 года составил более 5 млрд руб. В агломерационном, доменном и огнеупорном цехах НЛМК провели реконструкцию имеющихся аспирационных установок, установили современные электрофильтры и высокоэффективные рукавные фильтры. Вся улавливаемая пыль повторно возвращается в производственный процесс в качестве сырья.

Общим результатом экопроектов 2017 года стало снижение на 6% выбросов пыли, а также специфических веществ. Степень очистки выбросов теперь соответствует наилучшим доступным технологиям, которые применяются в современной металлургии. Это кардинально улучшило состояние воздуха Липецка, который официально признан самым чистым из металлургических городов. Проект комплексного снижения выбросов пыли на Липецкой площадке в 2017 году был отмечен золотой медалью на выставке «Металл-Экспо», сообщает пресс-служба НЛМК.
67
#экология
1

Еще в рубрике

НЛМК вручил гранты юным спортсменам
#спорт #благотворительность
НЛМК вручил гранты юным спортсменам

вчера, 17:15

НЛМК Live
40 семей молодых новолипчан получили ключи от новых квартир
#жилье
40 семей молодых новолипчан получили ключи от новых квартир

07.12.2017 11:45

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» презентовал социальный проект по ранней диагностике рака
#благотворительность #онкология
Фонд «Милосердие» презентовал социальный проект по ранней диагностике рака

07.12.2017 10:19

НЛМК Live
«Молодой лидер НЛМК» - автор проекта мелиорации Матырского водохранилища Любовь Ушакова
#Молодой лидер #экология
«Молодой лидер НЛМК» - автор проекта мелиорации Матырского водохранилища Любовь Ушакова

01.12.2017 11:09

НЛМК Live
В Липецке завершилась крупнейшая в регионе Спартакиада трудовых коллективов
#спартакиада
В Липецке завершилась крупнейшая в регионе Спартакиада трудовых коллективов

01.12.2017 09:32

НЛМК Live
Трансформаторная сталь НЛМК для самого мощного в мире атомного ледокола
#судостроение
Трансформаторная сталь НЛМК для самого мощного в мире атомного ледокола

29.11.2017 14:32

НЛМК Live