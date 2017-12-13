Общество

30 минут назад

В Липецке общежитие с детьми-инвалидами осталось без света

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#энергия #авария #жалоба
В Липецке общежитие с детьми-инвалидами осталось без света

В аварийном доме идут ремонтные работы.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №8 по улице Ивана Франко. Обладатели комнат в общежитии сетуют на то, что с вечера воскресенья жилое здание отключено от электричества.

- Мой ребенок-инвалид уже четвертый день не видел горячей еды, так как дом оснащен электрическими плитами. Аварийная служба и энергетики бесплатно устранять аварию отказываются и предлагают заплатить за ремонт, - рассказывает Алеся Крахотина. - Я уже не знаю, куда обращаться. Ни одна инстанция нас не обслуживает. Приезжает аварийная служба: стоят на улице, даже в общежитие не заходят. И уезжают.

Аналогичные претензии и у другого жильца общежития — Николая Рогова. Мужчина рассказал GOROD48, что их дом был признан аварийным еще в 2014 году, но первая серьезная проблема произошла только сейчас.

- Нам отключили рубильник — и все. Кабель предлагают купить за свои деньги. Я уже обращался всюду. Нам в департаменте ЖКХ Липецка говорят: «Собирайтесь жильцами и приходите». Но никого не собрать, многие на работе. Лично я отлучиться не могу — у меня ребенок-инвалид, - пояснил свою ситуацию Николай Рогов. - Никто нам помочь не хочет, хотя все счета я исправно оплачиваю.

В АО ЛГЭК подтвердили, что в общежитии на улице Франко сложилась непростая ситуация. И решить ее — еще сложнее.

- Мы обслуживаем те сети, что идут до дома. Авария на кабеле произошла уже внутри здания. Если бы у аварийного здания была управляющая компания, то проблему бы решили в счет услуг по содержанию и текущему ремонту жилья, - уточнили в пресс-службе ЛГЭК. - Вместе с этим, на месте работает бригада аварийно-диспетчерской службы Липецка. Они должны помочь наладить сеть, хотя бы на первое время. А вот вопрос замены неисправного кабеля с учетом отсутствия УК, действительно, в этом случае ложится в ответственность жильцов.

Жильцы общежития, тем временем, намерены все же лично добраться до департамента ЖКХ Липецка и призвать чиновников к ответу.
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#энергия #авария #жалоба

Комментарии (1)

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Сонный пожарник

8 минут назад
а чем в данное время занимается сережа иванов
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