Общество

35 минут назад

Липецкая область – одна из лидеров по количеству «дольщиков»

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#долевое участие #дольщики
Липецкая область – одна из лидеров по количеству «дольщиков»

Соответственно, риски тоже высоки, и обманутых в сфере долевого строительства, тоже немало

Как сообщает Росреестр, в январе – октябре 2017 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в целом по Российской Федерации зарегистрировала 550,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве. За аналогичный период 2016 года этот показатель составлял около 556 тыс. договоров.

За этот период наибольшее количество договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Московской области (около 77 тыс. договоров), 

г. Москве (55,7 тыс.), г. Санкт-Петербурге (около 49,5 тыс.), Краснодарском крае (39,4 тыс.), Ленинградской области (28,6 тыс.) и Новосибирской области (20,5 тыс.).

Наибольший прирост по этому показателю по сравнению с аналогичным периодом 2016 года достигнут в Липецкой области (в 2,3 раза или на 6,7 тыс. договоров).

Как известно, Липецкая область одна из тех, где больше всего лихорадит рынок долевого строительства. В Липецке неоднократно проводились митинги и пикеты пострадавших от недобросовестных строителей «дольщиков». Как утверждают сами «дольщики», пострадавших в регионе от 2,5 до 6 тысяч. Официально же признаны судом обманутыми – около двух десятков.

 

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#долевое участие #дольщики

Комментарии (2)

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Калдырь

6 минут назад
Какая хорошая новость. А еще наша область лидер по алкоголизму, новогодний стол у нас стоит 800 рублей и салат оливье подешевел на1,6%. Товар щи мы живем в стабильном регионе
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В Магадан

17 минут назад
Область лидер по количеству мошенников и взяточников во власти. Пора уже и меры принимать к многолетним руководителям отрасли. Ждем посадок!
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