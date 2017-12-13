Общество

49 минут назад

Липчанин просит создать службу помощи старикам

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#патронаж #инициатива
Липчанин просит создать службу помощи старикам

Патронаж уже не новинка для России.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь Иванов вынес на суд интернет-активистов предложение о создании в Липецкой области патронажной службы. Автор отмечает, что такой формат помощи старикам уже распространен в крупных городах России.

- Патронажная служба — это одна из услуг, олицетворяющих современное общество, которое представляет собой помощь в уходе, наблюдении за пожилыми или больными людьми за денежное вознаграждение или безвозмездно. Основная его функция будет заключаться в том, чтобы удовлетворить жизненно необходимые потребности своего подопечного, сделать его жизнь более комфортной, - поясняет свое предложение Игорь Иванов. - Услуги могут оказываться как по отдельности, так и в комбинации. Патронаж может осуществляться в определенные промежутки времени или круглосуточно с проживанием работника с пациентом. Все тонкости и нюансы обговариваются заранее и вносятся в договор на оказание услуг. Патронажные коммерческие службы широко распространены в мегаполисах и крупных городах. Но есть и бесплатные организации занимающиеся патронажем — при монастырях и церквях. Такие службы помогают людям которые проживают рядом с монастырем, а уходом занимаются добровольцы из числа прихожан.

Предложение о создании в Липецкой области патронажной службы будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 13 января. Если к этому сроку инициативу поддержат более 700 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
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#патронаж #инициатива

Комментарии (1)

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я

22 минуты назад
во во... а соцзащиту разогнать ссаными тряпками!
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