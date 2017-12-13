Культура
51 минуту назад
В Липецкой области создают музей СССР
Сейчас собирают экспонаты.
Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области со ссылкой на материалы газеты " Раненбургский вестник", музей, посвященный советскому периоду, создадут в Чаплыгинском районе. Работники культуры хотят сохранить историю жизни своих родителей, бабушек и дедушек, чтобы подрастающее могло прикоснуться к эпохе ХХ века. Музейными экспонатами могут стать предметы из окружающего мира, если они помогают представить время и атмосферу, в которой были созданы.
Сейчас в районе ведётся работа по сбору экспонатов периода СССР. Организаторы обращаются к жителям района с просьбой о помощи в сборе интересных предметов- "свидетелях" той эпохи.
Среди предметов советского периода подойдут фотографии, письма, открытки, документы, одежда, аксессуары, обувь, посуда, мебель и т.д. С предложениями можно обращаться в районную библиотеку (телефон 2-14-35) и МЦ «Галактика» (телефон 2-15-69).
Сейчас в районе ведётся работа по сбору экспонатов периода СССР. Организаторы обращаются к жителям района с просьбой о помощи в сборе интересных предметов- "свидетелях" той эпохи.
Среди предметов советского периода подойдут фотографии, письма, открытки, документы, одежда, аксессуары, обувь, посуда, мебель и т.д. С предложениями можно обращаться в районную библиотеку (телефон 2-14-35) и МЦ «Галактика» (телефон 2-15-69).
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