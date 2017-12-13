23-летний липчанин жестко избил старика на улице и получил три года

Приговором Правобережного районного суда Липецка 23-летний житель города признан виновным в разбойном нападении на пенсионера.

Как установлено материалами уголовного дела, 22 августа на площади Константиновой в Липецке пьяный обвиняемый подошел к пожилому мужчине и потребовал отдать ему сумку.

Получив отказ, он жестко избил старика. В результате потерпевшему были причинен легкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса РФ (разбой с применением насилия, опасного для здоровья).

В ходе следствия подсудимый пояснил, что потерпевший, как ему показалось, сделал ему замечание, в связи с чем он решил ним разобраться.

Сколько ударов наносил, не помнит, так как был сильно пьян.

Услышав крики людей, он прекратил свои действия.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.