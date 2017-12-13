В Липецкой области вынесен приговор по делу продавцов оружия

Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, в ноябре 2016 года в одном из районов Липецкой области в ходе спецоперации при попытке сбыта партии оружия и боеприпасов были задержаны трое местных жителей. В ходе обысков у задержанных изъято 6 единиц огнестрельного оружия, 14 гранат, 14 запалов, 1 подствольный гранатомет с 10 выстрелами, более 1500 патронов различного калибра, 4 прибора для бесшумной стрельбы.

Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области были возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов), ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Становлянским районным судом Липецкой области двое членов преступной группы признаны виновными по ч. 2 ст. 222 УК РФ и приговорены к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 000 рублей каждому. Приговор вступил в законную силу.

Ранее организатор преступной группы - 47-летний житель Липецкой области признан виновным в сбыте, хранении, перевозке и контрабанде огнестрельного оружия. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



