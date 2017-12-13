Липчанин попал в деликатную ситуацию в Воронеже

Вычислить вора помогли камеры наблюдения.

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25-летний житель Липецкой области обратился в полицию Рамонского района Воронежа с заявление о краже. Липчанин сообщил, что у него, предположительно на территории крупного торгового центра, похитили барсетку, в которой находились около 25 тысяч рублей и документы, среди которых - паспорт. На следующий день заявитель передал полицейским записку от неизвестного мужчины, который принес документы на вахту института, где обучается заявитель. Денег не было, а в послании говорилось о том, что некий гражданин нашел данную барсетку уже без денег и просил денежное вознаграждение за то, что не воспользовался паспортом для оформления кредита. Мужчина написал номер счета, куда нужно было перевести деньги в благодарность за его принципиальную позицию. Потерпевший не поверил в честность вернувшего, и снова обратился в полицию. Сотрудники ОМВД России по Рамонскому району изучили камеры наружного видеонаблюдения и установили детальную картину произошедшего. На видео было видно, как потерпевший уронил свою барсетку, а злоумышленник подобрал ее. Данный гражданин был задержан и дал признательные показания. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний житель Северного микрорайона. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.