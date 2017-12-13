Здоровье

29 минут назад

Жители елецкого посёлка жалуются на вспышку ротавируса

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#ротавирус #вода #Роспотребнадзор
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Жители елецкого посёлка жалуются на вспышку ротавируса

Ельчане бьют тревогу.

В редакцию GOROD48 обратились жители посёлка Газопровод Елецкого района. По словам ельчанина по имени Александр, с начала декабря в посёлке произошла вспышка ротавирусной инфекции, якобы, в больницу обратились 12 человек, двоих госпитализировали.

- В воде что-то обнаружили, кажется, кишечную палочку, и перекрыли воду, -  отметил Александр. - Страдают взрослые и дети, в основном, малыши. У самого ребенок неделю не ест,  его рвет, он не слазит с горшка, температура 38-39 градусов постоянно. Пока мы не начали трубить во все инстанции - никто вообще не шевелился!  

Как пояснила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, опасения жителей посёлка Газопровод беспочвенны.

- На участке водопровода в посёлке Газопровод проводятся профилактические мероприятия, - отметила Ирина Щукина. - Случаи ротавирусной инфекции никак не связаны с водой, и никакой вспышки там нет - это обычное сезонное явление. 

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#ротавирус #вода #Роспотребнадзор
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