Экономика

25 минут назад

Липецкая область признана лидером несырьевого экспорта

111
#экспорт #рейтинг
Липецкая область признана лидером несырьевого экспорта

Регион занял первое место в рейтинге.

Липецкая область признана лидером несырьевого неэнергетического экспорта в России. Такие данные предоставлены авторами регионального экспортного рейтинга. Второй и третье места заняли Мурманская и Вологодская области, соответственно.

Самый экспортоориентированный малый и средний бизнес оказался в Смоленской, Псковской областях, а также республике Алтай. Лидерами по приросту несырьевого неэнергетического экспорта признаны Ингушетия, Хабаровский край и Калужская область.

Региональный экспортный рейтинг (РЭР) – инструмент, созданный Российским экспортным центром для сравнительного анализа субъектов РФ по ключевым показателям экспортной деятельности и экспортной среды. Основная цель РЭР – выявление возможностей для повышения качества экспортной среды и развития экспортной деятельности субъектов РФ.

РЭР был одобрен 22 регионами – «пилотами» Регионального экспортного стандарта в рамках совещания по вопросу внедрения Регионального экспортного стандарта. Несмотря на сложность сравнения по экспортной статистике из-за разнообразия начальных условий экспортной деятельности, «пилоты» нашли данный рейтинг полезным инструментом. Помимо этого РЭР был одобрен в рамках секции «Поддержка экспорта в регионах: от отдельных практик к экосистеме» V Международного экспортного форума «Сделано в России».
111
#экспорт #рейтинг

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкая область получит 374 млн рублей за успехи в налоговых сборах
#дотации #налоги #Правительство РФ
14
Липецкая область получит 374 млн рублей за успехи в налоговых сборах

вчера, 09:42

Экономика
Лишь 1,28% липчан зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц
#зарплаты #рейтинг
41
Лишь 1,28% липчан зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

07.12.2017 12:33

Экономика
В Липецкой области уменьшилась доля малоимущего населения
#бедность
45
В Липецкой области уменьшилась доля малоимущего населения

06.12.2017 16:54

Экономика
﻿Выручка на каждой зарегистрированной кассе увеличилась в среднем в 1,5 раза
#налоги
14
﻿Выручка на каждой зарегистрированной кассе увеличилась в среднем в 1,5 раза

02.12.2017 14:12

Экономика
В Липецкой области самое дорогое в Черноземье молоко
#цены
46
В Липецкой области самое дорогое в Черноземье молоко

02.12.2017 11:13

Экономика
В Липецкой области дешёвые рыба, сахар, хлеб и капуста
#торговля #цены
24
В Липецкой области дешёвые рыба, сахар, хлеб и капуста

30.11.2017 15:00

Экономика