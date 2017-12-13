Липецкая область признана лидером несырьевого экспорта

Регион занял первое место в рейтинге.

Липецкая область признана лидером несырьевого неэнергетического экспорта в России. Такие данные предоставлены авторами регионального экспортного рейтинга. Второй и третье места заняли Мурманская и Вологодская области, соответственно.



Самый экспортоориентированный малый и средний бизнес оказался в Смоленской, Псковской областях, а также республике Алтай. Лидерами по приросту несырьевого неэнергетического экспорта признаны Ингушетия, Хабаровский край и Калужская область.



Региональный экспортный рейтинг (РЭР) – инструмент, созданный Российским экспортным центром для сравнительного анализа субъектов РФ по ключевым показателям экспортной деятельности и экспортной среды. Основная цель РЭР – выявление возможностей для повышения качества экспортной среды и развития экспортной деятельности субъектов РФ.



РЭР был одобрен 22 регионами – «пилотами» Регионального экспортного стандарта в рамках совещания по вопросу внедрения Регионального экспортного стандарта. Несмотря на сложность сравнения по экспортной статистике из-за разнообразия начальных условий экспортной деятельности, «пилоты» нашли данный рейтинг полезным инструментом. Помимо этого РЭР был одобрен в рамках секции «Поддержка экспорта в регионах: от отдельных практик к экосистеме» V Международного экспортного форума «Сделано в России».