Происшествия

33 минуты назад

15-летнего школьника сбила «Лада-Калина»

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#авария #ДТП
15-летнего школьника сбила «Лада-Калина»

За  прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 декабря в Липецке на улице Студенческой 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», столкнулась с «ВАЗ-2110» под управлением 47-летнего мужчины. В результате 56-летний пассажир «десятки» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце на улице Орджоникидзе 66-летний водитель «Лады-Калины» допустил наезд на 15-летнего школьника, который с травмами госпитализирован.

В Липецке в 14.30 на автодороге Орел – Тамбов 32-летний водитель «Рено» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «ВАЗ-2107» под управлением 29-летнего мужчины. В результате водитель и два пассажира «семерки», в том числе годовалый мальчик, получили различные травмы, и после оказания помощи были отпущены.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1562 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 910, неиспользование ремней безопасности – 69, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 49.

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#авария #ДТП

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