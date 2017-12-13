В липецких детсадах сдают нормы ГТО

Впервые в Липецке проводится фестиваль «Звездочки ГТО».

Впервые в Липецке проводится фестиваль «Звездочки ГТО» среди воспитанников детских садов. Как сообщает пресс-служба департамента образования, 14 декабря в детском саду № 83 состоится муниципальный этап фестиваля. В нем примут участие 5 команд (из детских садов № 17, 23, 134, 135, ОУ № 29), признанных лучшими по итогам первого этапа фестиваля, который проходил во всех детских садах города в течение ноября.

Программой фестиваля предусмотрено выполнение нормативов I ступени комплекса ГТО: бег 30 метров, прыжок в длину с места, подтягивание из виса, лежа на низкой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки), наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу, метание теннисного мяча в цель. Кроме того, команды примут участие в «Веселых эстафетах»: «Зажми спиной (с мячами). «Цирк» (с обручами), «Неваляшки» (с кеглями), «Дружные ребята» (с обручами).

По итогам соревнований будут определены победители (I место) и призеры (II, III места). Им вручат дипломы I, II, III степени соответственно, кубки и призы. Юные спортсмены, ставшие победителями в личном зачете, войдут в сборную города Липецка. Они продолжат состязаться теперь уже в областном этапе фестиваля «Звездочки ГТО», который состоится в марте 2018 года.

Областной фестиваль «Звёздочки ГТО» проводится в целях популяризации Всероссийского физкультурно­-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», как средства укрепления здоровья и улучшения физического развития подрастающего поколения. Фестиваль направлен на подготовку детей старшего дошкольного возраста к сдаче нормативов ВФСК ГТО; повышение качества физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных организациях Липецкой области; популяризации занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди дошкольников.