Общество

34 минуты назад

В липецких детсадах сдают нормы ГТО

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#образование
В липецких детсадах сдают нормы ГТО

Впервые в Липецке проводится фестиваль «Звездочки ГТО».

Впервые в Липецке проводится фестиваль «Звездочки ГТО» среди воспитанников детских садов. Как сообщает пресс-служба департамента образования, 14 декабря в детском саду № 83 состоится муниципальный этап фестиваля. В нем примут участие  5 команд (из детских садов № 17, 23, 134, 135, ОУ № 29), признанных лучшими по итогам первого этапа фестиваля, который проходил во всех детских садах города в течение ноября. 

Программой фестиваля предусмотрено выполнение нормативов I ступени комплекса ГТО: бег 30 метров, прыжок в длину с места, подтягивание из виса, лежа на низкой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки), наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на полу, метание теннисного мяча в цель. Кроме того, команды примут участие в «Веселых эстафетах»: «Зажми спиной (с мячами). «Цирк» (с обручами), «Неваляшки» (с кеглями), «Дружные ребята» (с обручами).

По итогам соревнований будут определены победители (I место) и призеры (II,  III места). Им вручат дипломы I, II, III степени соответственно, кубки и призы. Юные спортсмены, ставшие победителями в личном зачете, войдут в сборную города Липецка. Они продолжат состязаться теперь уже в областном этапе фестиваля «Звездочки ГТО», который состоится в марте 2018 года.

Областной фестиваль «Звёздочки ГТО» проводится в целях популяризации Всероссийского физкультурно­-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», как средства укрепления здоровья и улучшения физического развития подрастающего поколения. Фестиваль направлен на подготовку детей старшего дошкольного возраста к сдаче нормативов ВФСК ГТО;  повышение качества физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных организациях Липецкой области; популяризации занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди дошкольников.

 




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#образование

Комментарии (5)

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Жесть

4 минуты назад
" Готов к ТРУДУ и ОБОРОНЕ" 6-8 лет, жаль, что не с 1 года.
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Вовка в Тридевятом царстве

7 минут назад
Липчанка, l ступень ГТО с 6 до 8 лет!!!
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Нюрка

8 минут назад
Северная Корея блин !
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Липчанка

21 минуту назад
Родителей поставили в известность, т.к. нормы ГТО рассчитаны на школьников.
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Показуха

21 минуту назад
А результаты ГТО школьников уже несколько месяцев занести в базу данных (личный кабинет на сайте ГТО) не могут. Лишь бы изобразить массовость.
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