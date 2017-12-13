Происшествия
17 минут назад
19-летнего угонщика задержали в Липецке
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Машина была угнана еще летом.
Сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля совершенный 15 июня этого года. Тогда от жилого дома по улице 40 лет Октября похитили "ВАЗ-2107" принадлежащий 35-летнгему мужчине.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в угоне задержан 19-летний житель Грязинского района.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в угоне задержан 19-летний житель Грязинского района.
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