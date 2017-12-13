19-летнего угонщика задержали в Липецке

Машина была угнана еще летом.

Сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля совершенный 15 июня этого года. Тогда от жилого дома по улице 40 лет Октября похитили "ВАЗ-2107" принадлежащий 35-летнгему мужчине.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в угоне задержан 19-летний житель Грязинского района.

