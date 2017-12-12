Ноу-хау судебных приставов: автомобили должников выявляют на расстоянии в потоке машин

Всего за три часа работы «Дорожного пристава» в Липецке арестовали 9 машин неплательщиков.

Сотрудники УФССП по Липецкой области отчитываются о высоких показателях в работе. Им удалось взыскать 200 тысяч рублей и наложить аресты на 9 автомобилей должников всего за три часа работы.

Как сообщили в ведомстве, это произошло во время дежурства на дорогах области. При этом пристав использовали специальную технику - аппаратно-программный комплекс (АПК) «Дорожный пристав». Эта «умная машина» позволяет выявлять должников на расстоянии в транспортном потоке. «Дорожный пристав» считывает информацию об автомобиле, и определяет, не числится ли за владельцам авто какой-либо задолженности.

Эта техника делает для должников проблематичным не только выезд за границу, но даже простое перемещение по городу на своем авто.



Фото r19.fssprus.ru.

