Общество

29 минут назад

Ноу-хау судебных приставов: автомобили должников выявляют на расстоянии в потоке машин

3 212
#Приставы #УФССП
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Ноу-хау судебных приставов: автомобили должников выявляют на расстоянии в потоке машин

Всего за три часа работы «Дорожного пристава» в Липецке арестовали 9 машин неплательщиков.

Сотрудники УФССП по Липецкой области отчитываются о высоких показателях в работе. Им удалось взыскать 200 тысяч рублей и наложить аресты на 9 автомобилей должников всего за три часа работы.

Как сообщили в ведомстве, это произошло во время дежурства на дорогах области. При этом пристав использовали специальную технику - аппаратно-программный комплекс (АПК) «Дорожный пристав». Эта «умная машина» позволяет выявлять должников на расстоянии в транспортном потоке. «Дорожный пристав» считывает информацию об автомобиле, и определяет, не числится ли за владельцам авто какой-либо задолженности.

Эта техника делает для должников проблематичным не только выезд за границу, но даже простое перемещение по городу на своем авто.

Фото r19.fssprus.ru.

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#Приставы #УФССП
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Комментарии (3)

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Надежда Лебедева

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Надежда Лебедева

9 минут назад
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ответить

Надежда Лебедева

9 минут назад
Скажу честно, меня всегда удивляет, когда люди не могут начать зарабатывать в интернете - ведь деньги здесь просто на каждом шагу... (из моего опыта работы программистом) от 15 000 рублей ежедневно на Вашу карту/электронный кошелек. Все работает отлично, рекомендую сайт http://7kwt.ru
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