Крики и торчащие из окна ноги напугали липчан

Прохожие вызвали экстренные службы

Сегодня вечером на улице Циолковского, 39 мужчина выполз из окна на восьмом этаже многоквартирного дома и почти повис.



как сообщают очевидцы, он сопровождал это представление криками. Испугавшись за жизнь человека, прохожие позвонили в экстренные службы. Однако до приезда сотрудников, люди, находившиеся в квартире, затащили его обратно.





