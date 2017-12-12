Происшествия

20 минут назад

Крики и торчащие из окна ноги напугали липчан

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Крики и торчащие из окна ноги напугали липчан

Прохожие вызвали экстренные службы

Сегодня вечером на улице Циолковского, 39 мужчина выполз из окна на восьмом этаже многоквартирного дома и почти повис.

как сообщают очевидцы, он сопровождал это представление криками. Испугавшись за жизнь человека, прохожие позвонили в экстренные службы. Однако до приезда сотрудников, люди, находившиеся в квартире, затащили его обратно.


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