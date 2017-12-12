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39 минут назад
Липецкая вечЁрка: убыточная мечта, кладбищенская акция и конкурент Артурчика
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 12 декабря.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено прощанию с мечтой. А мечта — это введение прогрессивной скидки при пересадке на транспорте. Но, такое послабление для пассажиров уж дюже больно ударит по карману сирых перевозчиков. Мэрия сказала «нет».
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про поведение местного автомобилиста. На улице 50 лет НЛМК сбили женщину, переходившую проезжую часть по «зебре». По словам сотрудников городской больницы СМП № 1, водитель оставил пострадавшую возле медицинского учреждения, сообщил об этом и скрылся.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме похоронного бизнеса. Муниципальное ритуальное агентство стимулирует сбыт своих товаров и услуг.
Горячо в комментариях к новости насчет голодающего африканца. «На отрезке улиц Советская, от перекрестка с Горького до площади Победы сегодня целый день ходит молодой африканец и составляет конкуренцию профессиональному попрошайке Артурчику и бабушке никогда не встающей с колен и не поднимающей головы».
Между тем, особо импонирует читателям история успеха липецкого футболиста. Знай наших!
Максимальное внимание читателей сегодня уделено прощанию с мечтой. А мечта — это введение прогрессивной скидки при пересадке на транспорте. Но, такое послабление для пассажиров уж дюже больно ударит по карману сирых перевозчиков. Мэрия сказала «нет».
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про поведение местного автомобилиста. На улице 50 лет НЛМК сбили женщину, переходившую проезжую часть по «зебре». По словам сотрудников городской больницы СМП № 1, водитель оставил пострадавшую возле медицинского учреждения, сообщил об этом и скрылся.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме похоронного бизнеса. Муниципальное ритуальное агентство стимулирует сбыт своих товаров и услуг.
Горячо в комментариях к новости насчет голодающего африканца. «На отрезке улиц Советская, от перекрестка с Горького до площади Победы сегодня целый день ходит молодой африканец и составляет конкуренцию профессиональному попрошайке Артурчику и бабушке никогда не встающей с колен и не поднимающей головы».
Между тем, особо импонирует читателям история успеха липецкого футболиста. Знай наших!