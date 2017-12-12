Общество

23 минуты назад

Депутаты горсовета поддержали обращение об установке в Липецке памятника купцу Хренникову

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#памятник
Депутаты горсовета поддержали обращение об установке в Липецке памятника купцу Хренникову


Сегодня на комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета рассмотрели обращение об установке памятника купцу первой гильдии, потомственному Почетному гражданину Алексею Петровичу Хренникову в сквере по улице имени Климента Ворошилова.

Как сообщает пресс-служба горсовета, с такой инициативой выступило Липецкое отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Все работы по проекту, изготовлению и торжественному открытию предприниматели обещают сделать за свой счет.

- Алексей Петрович Хренников - выдающийся предприниматель и один из основателей русской сахарной промышленности. Активно занимался благотворительностью и очень много сделал для Липецкого края, - сказала вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова. - На его средства был построен Троицкий собор, на месте которого сейчас располагается стадион «Металлург». Поэтому было принято решение установить памятник в сквере напротив стадиона.

Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на декабрьской сессии горсовета.

3 116
#памятник

Комментарии (3)

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гостья

1 минуту назад
это дело дельное ...а то как город без памятников то....
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Конечно,

4 минуты назад
памятник поставить - это не порядок у мусорных баков наводить, очень актуально
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богато живем

4 минуты назад
по два памятника на дню возводим
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