Общество
31 минуту назад
Липчанка нашла способ сэкономить на праздновании Нового года
Идея поможет сохранить муниципальный бюджет.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Ирина Истомова из Воловского района предложила идею, реализация которой поможет сохранить муниципальный бюджет. По мнению жительницы Липецкой области, наряженная самодельными игрушками новогодняя елка не только позволит сохранить средства, но и стимулирует земляков посещать места массовых гуляний.
- Как обычно делали с ребенком новогодние поделки на конкурс в садике, и я подумала: «А почему бы всем районом не нарядить нашу главную ёлочку на центральной площади?!». Все равно ведь каждый год вместе с детьми что-то мастерим. И администрации не нужно тратиться на новогодние украшения, и родителям с детьми интересно будет посмотреть на своё творение, украшающую главную ёлочку. Необязательно проводить конкурс. Можно просто объявить в садиках и школах, что проводится новогодняя акция «Игрушка на главную ёлку» или что-то в этом роде. Думаю, желающих найдется достаточно. Многие будут приходить к ёлке специально для того, чтоб посмотреть и показать знакомым свою игрушку на ёлке. И для того, чтоб сделать такую игрушку не нужно особо тратиться. Есть масса вариантов поделок из бросового материала в интернете, которые смотрятся очень эстетично и оригинально. Только обязательно нужно предупредить, чтоб игрушки были изготовлены прочно и не разваливались и растекались от дождя и ветра. А если вдруг кто-то принесет игрушку из бумаги, можно будет повесить ее на елочку в школе или садике. В любом случае ёлок будет предостаточно в помещениях и нетрудно будет найти место для бумажной игрушки. Так что все пойдут в ход! - считает Ирина Истомова.
Предложение о наряженной вскладчину ёлке в Волово будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 января. Если к этому сроку идея наберет свыше 150 положительных откликов, то ее рассмотрят в местной администрации.
- Как обычно делали с ребенком новогодние поделки на конкурс в садике, и я подумала: «А почему бы всем районом не нарядить нашу главную ёлочку на центральной площади?!». Все равно ведь каждый год вместе с детьми что-то мастерим. И администрации не нужно тратиться на новогодние украшения, и родителям с детьми интересно будет посмотреть на своё творение, украшающую главную ёлочку. Необязательно проводить конкурс. Можно просто объявить в садиках и школах, что проводится новогодняя акция «Игрушка на главную ёлку» или что-то в этом роде. Думаю, желающих найдется достаточно. Многие будут приходить к ёлке специально для того, чтоб посмотреть и показать знакомым свою игрушку на ёлке. И для того, чтоб сделать такую игрушку не нужно особо тратиться. Есть масса вариантов поделок из бросового материала в интернете, которые смотрятся очень эстетично и оригинально. Только обязательно нужно предупредить, чтоб игрушки были изготовлены прочно и не разваливались и растекались от дождя и ветра. А если вдруг кто-то принесет игрушку из бумаги, можно будет повесить ее на елочку в школе или садике. В любом случае ёлок будет предостаточно в помещениях и нетрудно будет найти место для бумажной игрушки. Так что все пойдут в ход! - считает Ирина Истомова.
Предложение о наряженной вскладчину ёлке в Волово будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 января. Если к этому сроку идея наберет свыше 150 положительных откликов, то ее рассмотрят в местной администрации.
гостья
Виктория Муданцева