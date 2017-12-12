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42 минуты назад
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
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Каламбур произошел в Сочи.
Как сообщает «Газета Ростов», начальник налоговой службы в центральном районе города Сочи Краснодарского края уклонялся от уплаты налогов при сдаче жилья отдыхающим. Об этом сообщил на форуме по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
- После прокурорской проверки был уволен начальник налоговой инспекции по центральному району города Сочи. Он имел в собственности жилой дом, площадью 700 квадратных метров и фактически использовал его в коммерческих целях для курортного бизнеса, при этом госслужащий незаконно освободил себя от уплаты налога на него, - отметил Сергей Табельский.
Экс-чиновнику придется компенсировать ущерб, который был нанесен государству.
- После прокурорской проверки был уволен начальник налоговой инспекции по центральному району города Сочи. Он имел в собственности жилой дом, площадью 700 квадратных метров и фактически использовал его в коммерческих целях для курортного бизнеса, при этом госслужащий незаконно освободил себя от уплаты налога на него, - отметил Сергей Табельский.
Экс-чиновнику придется компенсировать ущерб, который был нанесен государству.
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