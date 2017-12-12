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42 минуты назад

Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов

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#налоги
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов

Каламбур произошел в Сочи.

Как сообщает «Газета Ростов», начальник налоговой службы в центральном районе города Сочи Краснодарского края уклонялся от уплаты налогов при сдаче жилья отдыхающим. Об этом сообщил на форуме по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

- После прокурорской проверки был уволен начальник налоговой инспекции по центральному району города Сочи. Он имел в собственности жилой дом, площадью 700 квадратных метров и фактически использовал его в коммерческих целях для курортного бизнеса, при этом госслужащий незаконно освободил себя от уплаты налога на него, - отметил Сергей Табельский.

Экс-чиновнику придется компенсировать ущерб, который был нанесен государству.
115
#налоги

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