В Липецкой области +7

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды. При прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона временами пройдут осадки различной интенсивности в виде мокрого снега, дождя и мороси.

Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 1-3 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки — в виде дождя и мокрого снега, днем также небольшой дождь, местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем от 2 до 7 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой дождь. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от +3 до +5.

Самым теплым день 13 декабря в Липецке был в 1979 году, когда температура воздуха достигла +7 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1963 году — 27 градусов мороза.