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Газоснабжение Европы нарушено из-за взрыва в Австрии

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#взрыв #газ
Газоснабжение Европы нарушено из-за взрыва в Австрии

Нарушена поставка топлива.

Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению прерваны после аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий Европы близ города Баумгартен-ан-дер-Марх (федеральная земля Нижняя Австрия). Об этом, как передает агентство Bloomberg, сообщил австрийский регулятор E-Control.

ООО "Газпром экспорт" осведомлено об инциденте на австрийском газораспределительном хабе Баумгартен, сообщили ТАСС в компании. «В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении», - отметили в "Газпроме". Транзит российского газа в Европу через Украину (ужгородский коридор) во вторник может упасть на 1/3 из-за взрыва в Австрии.

На газовом хабе в австрийском Баумгартене 12 декабря произошел взрыв, а после начался пожар. Около пятидесяти сотрудников газовой станции в районе города Баумгартен ан дер Марх эвакуированы из-за взрыва и пожара. Ранее Красный Крест сообщил об одном погибшем и восемнадцати раненых после возникновения на предприятии внештатной ситуации, информирует газета Die Presse. Полиция Нижней Австрии сообщила журналистам, что причиной взрыва на газовом хабе OMV в городе Баумгартен является техническая неисправность.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.
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#взрыв #газ

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