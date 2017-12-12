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сегодня, 14:53

Муж отрубил супруге руки

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#топор
Муж отрубил супруге руки

Женщина лишилась кистей.

Страшная трагедия произошла 11 декабря в подмосковном Серпухове. Утром в больницу имени Семашко доставили 25-летнюю девушку с повреждениями рук. Позже ее госпитализировали в столичную клинику. Пострадавшая находится в реанимации. Её состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает сайт «Чехов-вид».

По предварительным данным, виновник произошедшего — супруг пострадавшей. Мужчина приревновал жену, вывез её в лес, где отрубил кисти рук топором. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Супруги состоят в браке с 2012 года, имеют двух совместных детей.

Мать жительницы Серпухова, которой супруг отрубил руки, начала сбор средств для реабилитации своей дочери. Об этом говорится в сообществе «Серпуховские Вести» в социальной сети «Вконтакте». Главный врач московской ГБК №71 Александр Мясников опубликовал снимок левой руки женщины, пострадавшей из‐за ревности мужа. По его словам, кисть, отрубленную топором, хирурги восстанавливали девять часов, сообщает телеканал «360».

Безмерно горжусь своими докторами. Произошёл дикий случай- молодой женщине топором отрубили обе руки! Я никак не могу выставить исходные фото- там просто кровавое месиво, даже мне смотреть- надо напрячься и собраться сначала. Сделали невероятное- пришили, несмотря на то, что исходно это не представлялись возможным! Вот что пишет доктор-микрохирург 71 Московской больницы имени МЕ Жадкевича: «Днем позвонили и Серпуховской больницы и просили проконсультировать пациентку, поступившую к ним. Травма топором. Диагноз - ампутация ПРАВОЙ и ЛЕВОЙ кисти. Ампутат левой кисти не доставлен и сразу сформировали культю конечности на уровне кистевого сустава. Доктора звонили, чтобы посоветоваться что делать с ПРАВОЙ кистью. Сделать там было ничего не возможно. И доктора сформировали вторую культю (теперь справа). Но мы настоятельно рекомендовали ВСЕ-таки найти ампутированную левую кисть. Сотрудники полиции поехали и нашли левую кисть. И вот к 17 часам на реанимобиле пациентка доставлена к нам, с уже сформированными культями обеих рук. И ампутатом левой кисти с множеством дополнительных повреждений на нем. Сначала даже мы растерялись. Но решили попытаться.Начали в 18.50, закончили в 3.50 Вот что у нас получилось (на фото) Будем надеяться, что не напрасно столько людей участвовали в судьбе этой 26-летней девочки Маргариты и руки приживутся. Но случай даже нас поверг в шок. Нормальный человек не может такого сделать другому.»

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1)

2 334
#топор

Комментарии (2)

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ответ дебилу

3 минуты назад
?!, ты белан? такое пишешь
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?!

сегодня, 15:07
Нечего было за морального урода выходить! А то - хоть за чёрта, лишь бы замуж. вот теперь и радуйся. А ещё и у детишек могут проявиться папашины заскоки!
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