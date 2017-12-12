Общество

сегодня, 14:50

В Липецке появится площадь Великолепова

14 962
#наименование улиц
В Липецке появится площадь Великолепова


Сегодня на комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета парламентарии рассмотрели вопрос об увековечении памяти уроженца города Липецка, участника Великой Отечественной войны, гвардии генерал - майора артиллерии Николая Николаевича Великолепова.

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, именем боевого генерала предлагается назвать площадь в районе улицы Московской, 9 и 10 микрорайонов в городе Липецке. С такой инициативой вышло Липецкое областное краеведческое общество.

- Николай Великолепов прошел войну от первого до последнего дня, участвовал в Параде Победы. Выбор именно этого участка улицы Московской связан с тем, что Великолепов за участие в обороне Москвы получил свой первый орден, - подчеркнул в сопроводительных документах председатель краеведческого общества Александр Клоков.

Члены профильной комиссии единогласно поддержали это предложение и рекомендуют утвердить этот вопрос на сессии, которая соберется 19 декабря.

14 962
#наименование улиц

Комментарии (14)

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Простоя работяга

1 минуту назад
Вы нам кучу ненужных названий и памятников? - А нас рать!
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Повелитель таджиков

2 минуты назад
Одобряю!
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НАРОД

2 минуты назад
Да называйте как хотите, только старые названия не трогайте а то и так путаница....
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1

3 минуты назад
Андрей, вы что то перепутали, в честь Вас точно памятник не поставят, а в честь генерала майора поставят
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Андрею

5 минут назад
Ты недоразвитое и недобитое чмо!Такие и были стукачами и предателями!
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Депутаты

5 минут назад
Некогда нам за ледяными тротуарами, бабками с трусами на центральной улице, отключениями воды, ржавыми автобусами, дикими ценами, низкими зарплатами, и прочей ерундой заниматься! Мы тут днем и ночью заседаем и улицам названия даем и купцам памятники открываем, ведь без этого мы духовность потеряем и скрепы рассохнутся....
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МОДЕРАТОРУ-РЕДАКТОРУ

6 минут назад
Вы там хотя бы читали комменты и убирали не достойные русских людей!!!Лучше сделайте только зарегистрированным пользователям,оставлять комменты!
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шотган

6 минут назад
Андрей, он генерал-майор, а ты xyN c горы
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Андрей

16 минут назад
Теперь что, каждому трусы стиравшему х*у*е*с*о*с*у памятники ставить и улицы называть? Какой блатной старикашка, скорее всего проходимец, а не участник?
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Константин Евгеньевич Великолепов

34 минуты назад
Господа и дамы, прошу проявить Уважение, это мой пра пра дедушка, пожалуйста, не пишите гадости.
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