В Липецке появится площадь Великолепова



Сегодня на комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета парламентарии рассмотрели вопрос об увековечении памяти уроженца города Липецка, участника Великой Отечественной войны, гвардии генерал - майора артиллерии Николая Николаевича Великолепова.



Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, именем боевого генерала предлагается назвать площадь в районе улицы Московской, 9 и 10 микрорайонов в городе Липецке. С такой инициативой вышло Липецкое областное краеведческое общество.

- Николай Великолепов прошел войну от первого до последнего дня, участвовал в Параде Победы. Выбор именно этого участка улицы Московской связан с тем, что Великолепов за участие в обороне Москвы получил свой первый орден, - подчеркнул в сопроводительных документах председатель краеведческого общества Александр Клоков.

Члены профильной комиссии единогласно поддержали это предложение и рекомендуют утвердить этот вопрос на сессии, которая соберется 19 декабря.