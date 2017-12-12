Два сайта признаны в Липецкой области подрывающими моральное благополучие и нравственное здоровье

На ресурсах торгуют спиртным.

Прокуратура Лебедянского района обратилась в местный суд с рядом исков о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории России. Ведомство подало три заявления по шести ресурсам, торгующим алкоголем.



Все сайты были обнаружены прокурорами в рамках мониторинга Сети. Каждый из представленных в суде сайтов предлагал пользователям круглосуточную продажу или доставку спиртного, а также реплик популярных марок (например, абсент за 170 рублей), что, как известно, в России запрещено. При вынесении решений по одному из исков суд даже указал, что «распространение в Сети такой информации грубо нарушает нормы действующего законодательства, подрывает основы морального благополучия, нравственное здоровье граждан, в том числе детей, персонифицированный состав которых изменчив, а также интересы Российской Федерации, так как употребление такой продукции может негативно отразиться на здоровье граждан и исключает продажу товаров несовершеннолетним».



Все иски прокуратуры удовлетворены. Информация о решениях доведена до Роскомнадзора, который должен ограничить доступ к ресурсам.