В России

46 минут назад

Российские спортсмены согласились выступать под нейтральным флагом

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#Олимпиада #допинг


В понедельник, 11 декабря, в Москве прошло заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), на котором обсуждалось решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на зимнюю Олимпиаду 2018 года под нейтральным флагом. По его итогам было решено, что спортсменам, желающим выступить под нейтральным флагом, будет оказана поддержка.

«Позиция российских спортсменов — большинство хочет участвовать в Играх. Уже достаточно много мнений высказывалось на этот счет на всех уровнях, поэтому заявление комиссии спортсменов логично и ожидаемо. Насколько я понимаю, позиция членов комиссии единогласная: надо ехать», — рассказала председатель комиссии, чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по фехтованию Софья Великая.

По ее словам, комиссия изучила различные мнения российских спортсменов. Теперь остается дождаться Олимпийского собрания, и предпринимать конкретные действия для допуска как можно большего количества спортсменов на Игры-2018.

Также ОКР планирует обратиться к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении сборной России и допустить спортсменов выступать под флагом своей страны. пишут сегодня «Известия».
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#Олимпиада #допинг

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