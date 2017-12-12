Российские спортсмены согласились выступать под нейтральным флагом



В понедельник, 11 декабря, в Москве прошло заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), на котором обсуждалось решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на зимнюю Олимпиаду 2018 года под нейтральным флагом. По его итогам было решено, что спортсменам, желающим выступить под нейтральным флагом, будет оказана поддержка.





По ее словам, комиссия изучила различные мнения российских спортсменов. Теперь остается дождаться Олимпийского собрания, и предпринимать конкретные действия для допуска как можно большего количества спортсменов на Игры-2018.



Также ОКР планирует обратиться к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении сборной России и допустить спортсменов выступать под флагом своей страны. пишут

«Позиция российских спортсменов — большинство хочет участвовать в Играх. Уже достаточно много мнений высказывалось на этот счет на всех уровнях, поэтому заявление комиссии спортсменов логично и ожидаемо. Насколько я понимаю, позиция членов комиссии единогласная: надо ехать», — рассказала председатель комиссии, чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по фехтованию Софья Великая.По ее словам, комиссия изучила различные мнения российских спортсменов. Теперь остается дождаться Олимпийского собрания, и предпринимать конкретные действия для допуска как можно большего количества спортсменов на Игры-2018.Также ОКР планирует обратиться к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении сборной России и допустить спортсменов выступать под флагом своей страны. пишут сегодня «Известия»