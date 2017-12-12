Общество

56 минут назад

Причины массовой госпитализации школьников в Липецке до сих пор не ясны

4 793
#госпитализация детей
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Причины массовой госпитализации школьников в Липецке до сих пор не ясны

Их выясняют уже третью неделю.

Напомним, 24 ноября из школы №35 Липецка, расположенной в Ссёлках, экстренно госпитализировали в областную детскую больницу 28 человек — учеников 5-8 класов. Дети жаловались на головокружение, головные боли, учащенное сердцебиение, тошноту и приступы панической атаки. Одна из версий, которая появилась в первые минуты после ЧП, воздействие звукового мобильного приложения. 29 ноября ситуация повторилась в школе №49 Липецка, из которой госпитализировали семерых детей — учеников 8 класса. Но там происшествие сразу назвали симуляцией со с тороны детей. А вот причины ЧП в школе №35 выясняют уже третью неделю.

- Причина массовой госпитализации учеников средней школы села Ссёлки пока не установлена, работа над выяснением всех обстоятельств продолжается, - сообщила сегодня GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина.

­- Никаких комментариев мы больше давать не будем, оставьте нас уже в покое, - попросила директор школы №35 Светлана Москалева.

- Как только будут сделаны какие-то выводы, мы сразу разместим информацию у себя на сайте, - отметил исполняющий обязанности старшего помощника по взаимодействию со средствами массовой информации руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области Евгений Рогожников. 



4 793
#госпитализация детей
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Комментарии (5)

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Светлане москальковой

26 секунд назад
В покое тебя на пенсии оставят и комментариев давать не надо будет. А пока ты должностное лицо будешь давать столько комментариев сколько тебе скажут. Видели её , детей угробили и в покое её оставьте. Вообще уже совесть потеряли.
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Виктория Муданцева

9 минут назад
да что тут непонятного, хитрожопые школяры думали что умнее всех! не получилось! не фортануло
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гостья

32 минуты назад
да уже и так все поняли, что НЛО было и ультразвуком поразила липецких школьников...их уже за этот ультразвук на нобелевскую премию надо выдвигать, вон какие гении....а лучше получше их поспрашиваете, может просто чем угостились...
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са

47 минут назад
походу сами учителя их чем то обработали и все скрывают. Может там сатанинский какие обряды в учительской происходят, или секта сайентологов проводит эксперимент
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Имя

52 минуты назад
Эта загадочная хрень подействовала на всех-третью неделю отпустить не может)))что за чудо порошок???
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