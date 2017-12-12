Дед Мороз прилетит в Липецк на вертолёте и надеется увидеть здесь лето

Липецкие учреждения культуры обещают настоящую зимнюю сказку.

Учреждения культуры Липецкой области продолжают анонсировать новогодние мероприятия. Как сообщает пресс-служба управление культуры и искусства Липецкой области, 17 декабря в театре драмы им. Толстого откроется Лётная Резиденция Деда Мороза. Главный новогодний волшебник прилетит в театр на вертолёте. А с 23 декабря по 6 января юных зрителей ждёт новогодняя премьера - спектакль по мотивам сказки А. Милка "Винни Пух и прочие возможности". В сюжет спектакля войдут три известных эпизода из книги Милка, при этом все герои ждут прихода зимы и с нетерпением ожидают снега, которого никто из них никогда не видел. После каждого спектакля будет идти новогоднее представление у ёлки. 8 января состоится спектакль "в гостях у Метелицы" также в рамках новогодней кампании.

В Липецке открылась ещё одна почта Деда Мороза — в парке Победы.



- Каждый год, Дедушка Мороз дарит подарки всем, кто пишет письма и отсылает их на его Родину, - Великий Устюг, а кто из вас знает, есть ли у Деда Мороза мечта? Конечно есть - он мечтает увидеть лето! - Отмечают в парке Победы.



В этом году в Липецке решили помочь исполнить мечту Деда Мороза. Парк Победы призывает липчан подарит Деду Морозу лето - это может быть рисунок, летнее фото, аппликация, другая идея. Письма можно приносить в парк на представления или оставлять в почтовом ящике у "Куба желаний". 25 декабря будут выбраны 10 писем-финалистов, а 31 декабря, на новогодней ёлке в парке Победы Дед Мороз лично вручит заветный подарок победителю.

В залах картинной галереи Данковского краеведческого музея с 15 декабря по 15 января будет работать выставка, посвящённая зиме. Как сообщает управление культуры, на выставке будет представлено 23 живописных работы 20 советских художников. Среди них такие известные мастера, как Михаил Володин, Альберт Папикян, Николай Горлов, Андрей Плотнов и другие.