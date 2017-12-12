Общество

10 минут назад

Цена аренды студий в Липецке упала на 9,4%

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#аренда #жилье #квартира
Цена аренды студий в Липецке упала на 9,4%

Подсчитана средняя стоимость.

Эксперты федерального портала недвижимости «Мир квартир» представили данные динамики цен на аренду небольших квартир в городах России. Специалисты указывают, что в небольших городах стоимость услуги продолжает дешеветь.

Аналогичная ситуация и в Липецке. За год цена вопроса упала на 9,4%. По данным авторов работы снять малогабаритную квартиру или студию площадью до 32 квадратных метров можно за 7 246 рублей. В Белгороде цена аренды за год упала на 4,8% и составила 10 876 рублей. Предложения в Курске снизились в стоимости на 4,9% и составили 6 078 рублей. В Воронеже, наоборот, наблюдается прирост в 1,2% до 7 622 рублей.

Самая высокая динамика отмечена в Сочи, прирост с начала года составил 10,3% (19 428 рублей). На втором месте Краснодар с показателем 6,2%. С похожими результатами подошли к новому году самый западный и самый восточный областные центры страны – Калининград и Владивосток (+6,1% и +6% соответственно). А столица Крыма Симферополь только на пятом месте: здесь ставки поднялись на 5,2%.
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#аренда #жилье #квартира

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