Мошенница обманула продавца при покупке сигарет

Женщина расплатилась фальшивкой.

Исполняющий обязанности мирового судьи СУ №25 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению безработной местной жительницы в мошенничестве. Вычислить злоумышленницу помогли камеры видеонаблюдения.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в одном из магазинов Октябрьского района Липецка. Днем в торговый зал зашла женщина. Она протянула продавцу 5 000 рублей и попросила «Кент». Пачка сигарет стоила 118 рублей, и чтобы облегчить выдачу сдачи, женщина отсчитала 18 рублей. Получив сигареты и 4 900 рублей из кассы, покупательница удалилась. Уже позже стало ясно, что через магазин обналичили фальшивую купюру достоинством в 5 000 рублей. Здесь помощь в розыске преступника оказала система видеонаблюдения.



Женщина в суде полностью признала свою вину и раскаялась. Суд квалифицировал ее действия как мошенничество. Липчанка признана виновной в преступлении, ее наказали 240 часами обязательных работ.