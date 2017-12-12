Происшествия

26 минут назад

Мошенница обманула продавца при покупке сигарет

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#мошенничество
Мошенница обманула продавца при покупке сигарет

Женщина расплатилась фальшивкой.

Исполняющий обязанности мирового судьи СУ №25 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению безработной местной жительницы в мошенничестве. Вычислить злоумышленницу помогли камеры видеонаблюдения.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено в одном из магазинов Октябрьского района Липецка. Днем в торговый зал зашла женщина. Она протянула продавцу 5 000 рублей и попросила «Кент». Пачка сигарет стоила 118 рублей, и чтобы облегчить выдачу сдачи, женщина отсчитала 18 рублей. Получив сигареты и 4 900 рублей из кассы, покупательница удалилась. Уже позже стало ясно, что через магазин обналичили фальшивую купюру достоинством в 5 000 рублей. Здесь помощь в розыске преступника оказала система видеонаблюдения.

Женщина в суде полностью признала свою вину и раскаялась. Суд квалифицировал ее действия как мошенничество. Липчанка признана виновной в преступлении, ее наказали 240 часами обязательных работ.
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#мошенничество

Комментарии (2)

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Валерич

9 минут назад
Друзья лучше, посмотрите прикольную новогоднюю сказку! Конечно по детски наивно но все правильно) https://www.youtube.com/channel/UCmP56ezqHHdPPyK7gpoMRGQ
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отпетушитель

10 минут назад
постановляю, мошенницу удовлетворить посредством отпетушения, затем заставить выкурить блок кента
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