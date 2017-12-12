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Россия начала вывод войск из Сирии
Российские военные возвращаются домой из Сирии.
Владимир Путин поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии. Заявление о том, что военные возвращаются на родину после выполнения всех поставленных задач, президент России сделал на авиабазе Хмеймим, - пишет Газета.ru.
Президент России Владимир Путин завершил свой беспрецедентный блиц-визит по Ближнему Востоку и Северной Африке, побывав за один день 11 октября в гостях у своих коллег в Сирии, Египте и Турции и объявив о принятии ряда знаковых внешнеполитических и внешнеэкономических решений. Таким радикальным образом глава государства не только продемонстрировал роль России в регионе, но и фактически отчитался перед избирателями за работу в этом направлении.
Рабочий понедельник Владимира Путина начался очень рано. Судя по данным открытых источников, уже без пяти восемь утра его самолет вылетел из Адлера и спустя 45 минут приземлился на аэродроме Хмеймим в сирийской Латакии — главной базе российских ВКС, принимающих участие в гражданской войне в этой стране на стороне и по приглашению правительства страны и лично президента Башара Асада. Сам Асад, которого Путин выручал из фактически безвыходных ситуаций дважды — в 2013 году, когда против него чуть не выступили США под предлогом недопустимости применения химического оружия, и в 2015, когда запрещенная в России группировка Исламское государство контролировала 70% территории страны и обладала стратегической инициативой — встречал своего, вероятно, спасителя на взлетном поле.
Верховный главнокомандующий РФ вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Башаром Асадом провел рабочий смотр российского контингента в Сирии, после чего объявил о «разгроме» террористов и свертывании операции, длившейся более двух лет, и приказал «значительной части контингента» готовится к отправке домой. Согласно данным генерала Сергея Суровкина, командовавшего контингентом на крайнем этапе операции, за два года войны совершено около 7 тысяч вылетов российских самолетов и столько же вертолетов, уничтожено около 32 000 террористов и чуть менее 400 танков, освобождено почти 1000 населенных пунктов.
«Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России, — заявил Путин в своем выступлении. — Но это не заставит нас сложить руки и отступить, это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался».
По официальным данным, за время операции погибло более 40 человек личного состава российских вооруженных сил. Среди них и высокопоставленные командующие — генерал-лейтенанты Валерий Асапов и Александр Вязников.
«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — резюмировал свое выступление Путин. Впрочем, позже он добавил, что пункты постоянной дислокации в Хмеймиме и Тартусе останутся и будут функционировать в полной готовности.
Пробыв на авиабазе три часа, президент РФ отправился дальше по запланированному маршруту (в сопровождении российских истребителей) в Каир. Здесь он встретился с президентом Египта Абдель Факттахом ас-Сиси. После свержения власти лидера «Мусульманских братьев» Мухаммеда Мурси, пришедшего к власти на волне «Арабской весны», и восстановления светского режима в 2013 году Москва последовательно выстраивала доверительные отношения с военным сообществом Египта. Одним из важнейших признаков того, что взаимопонимание президента Путина и фельдмаршала ас-Сиси достигнуто, можно было считать выкуп Каиром у Франции двух построенных по заказу России вертолетоносцев типа «Мистраль» после введения международных санкций. Впоследствии конкурс на поставку ударных вертолетов для этих кораблей был выигран российским производителем вертолетов Ка-52К.
Вопросами военно-технического сотрудничества разговор, разумеется, не ограничивался. В первую очередь Путин, по его словам, рассказал египетскому коллеге о некоторых подробностях своего разговора с Асадом. Хотя Египет и не является непосредственной стороной-участником сирийского конфликта, в статусе региональной державы он может стать одним из гарантов мирного послевоенного политического урегулирования в стране. Тем более, что часть потерпевших поражение в Сирии исламистов сейчас, по всей видимости, перебралась на Синай и планируют продолжать там свою деятельность.
Ас-Сиси в разговоре с Путиным волновал и вопрос поддержки на — условно — втором фронте против исламистов — в Ливии. Кроме того, египетскому лидеру важно было услышать мнение российского коллеги по вопросу о столице Израиля. Напомним, буквально накануне президент США объявил о переносе посольства своей страны из Тель-Авива в Иерусалим, что взывало бурную негативную реакцию арабских стран, посчитавших это агрессивным жестом в отношении Палестинской автономии.
«Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт», — четко, но аккуратно обозначил свою позицию в этом вопросе Путин, фактически поддержав арабскую сторону.
Примечательно, что во время совместных заявлений переводчик ас-Сиси случайно ли или нарочно несколько раз перевел обращение президента Египта к Путину как «ваше величество». На третий раз такое недоразумение вызвало у российского лидера легкую улыбку.
Из выступлений лидеров по итогам встречи стало понятно, что на ней были достигнуты договоренности не столько по геополитическим вопросам, но и по экономическим. Путин напомнил, что Россия всегда готова удовлетворять потребности Египта в зерне, как делает это уже более семи лет. Кроме того, произошло торжественное подписание генерального контракта на строительство «Росатомом» первой атомной электростанции в Египте в районе «Эд-Дабаа». Российский национальный лидер подчеркнул, что египетская сторона получит не только саму электростанцию, но и соответствующие технологии.
Наконец самая, вероятно, важная для россиян проблема в отношениях с Египтом — восстановление прямого воздушного сообщения после теракта над Синаем осенью 2015 года — также показала признаки позитивного сдвига. Путин с некоторой оговоркой заявил, что в целом Россия готова к возобновлению полетов в столицу Египта Каир.
О том, что переговоры ас-Сиси и Путина носили не только военный, но и экономический характер свидетельствовало присутствие при формальном выступлении министра обороны Сергея Шойгу курирующего ОПК вице-премьеря Дмитрия Рогозина, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра финансов Анатолия Силуанова.
В следующую точку своего маршрута — столицу Турции — президент России прибыл около восьми вечера, где сразу же отправился на торжественный ужин в свою честь в президентский дворец своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как рассказал во время перелета пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во время этой встречи также планировался к обсуждению вопрос атомной энергетики — строительство российской стороной электростанции «Аккую».
По итогам встречи президенту Путину по настоянию Эрдогана пришлось вновь обозначить свою позицию по статусу Иерусалима и аккуратно солидаризоваться в этом вопрос с мусульманскими странами. Кроме того, сообщалось о достижении окончательных договоренностей по кредитованию Турции на покупку российских зенитных-ракетных комплексов С-400.
Самолет президента вернулся домой в Адлер уже за полночь.
На сегодня, 12 октября, у Владимира Путина запланирована встреча с судьями Конституционного суда в Москве.
Такой непростой и динамичный график вынуждает предположить, что основной кандидат на президентских выборах в 2018 году уже полным ходом ведет свою кампанию и фактически демонстрирует свои главные достижения на ближневосточном направлении — фактически все независимые лидеры региона признают его (пусть не абсолютную) роль как арбитра.
Ранее близкий к Кремлю источник «Газеты.Ru» утверждал, что внешнеполитический акцент кампании будет сосредоточен именно на успехах в Сирии и «нормальных отношениях со странами БРИКС и ШОС». Все остальные международные дела «не та тема, которую следует обсуждать». Поэтому теперь, когда карта внешней политики так ярко сыграна, можно предположить, что далее предвыборная кампания основного кандидата сосредоточится все же на внутренней повестке.
Политолог Аббас Галлямов считает, что заявления, подобные выводу войск из Сирии и возобновлению воздушного сообщения с Египтом, Путин делает исходя из запроса на перемены, который уже достиг в обществе высоких отметок и продолжает крепнуть.
«Кремлю надо демонстрировать изменения везде, где это только возможно: в кадровой политике, в работе с оппозицией, в международных отношениях. Раз появилась возможность изменить повестку в Сирии и Египте, власти решили этим воспользоваться», — объясняет эксперт прагматичный ход мыслей власти.
По мнению Галлямова, людям начинает надоедать конфронтация по всем направлениям, поэтому сейчас им стремятся показать, что ситуация нормализуется. Кремль может смягчить свою риторику и по другим направлениям, в том числе и в отношении западных стран, однако любой ценой мира искать не будет.
Политолог уверен, что Путин больше всего озабочен тем, чтобы выглядеть победителем, а не проигравшим. А, значит, никогда не пойдет на шаг, который может быть воспринят как сдача позиций.
«Но и в бочку больше лезть тоже не будут. Ситуация с Олимпиадой — пример. Пошумели-пошумели, да и поехали под нейтральным флагом» , — констатирует эксперт.
Президент России Владимир Путин завершил свой беспрецедентный блиц-визит по Ближнему Востоку и Северной Африке, побывав за один день 11 октября в гостях у своих коллег в Сирии, Египте и Турции и объявив о принятии ряда знаковых внешнеполитических и внешнеэкономических решений. Таким радикальным образом глава государства не только продемонстрировал роль России в регионе, но и фактически отчитался перед избирателями за работу в этом направлении.
Рабочий понедельник Владимира Путина начался очень рано. Судя по данным открытых источников, уже без пяти восемь утра его самолет вылетел из Адлера и спустя 45 минут приземлился на аэродроме Хмеймим в сирийской Латакии — главной базе российских ВКС, принимающих участие в гражданской войне в этой стране на стороне и по приглашению правительства страны и лично президента Башара Асада. Сам Асад, которого Путин выручал из фактически безвыходных ситуаций дважды — в 2013 году, когда против него чуть не выступили США под предлогом недопустимости применения химического оружия, и в 2015, когда запрещенная в России группировка Исламское государство контролировала 70% территории страны и обладала стратегической инициативой — встречал своего, вероятно, спасителя на взлетном поле.
Верховный главнокомандующий РФ вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и Башаром Асадом провел рабочий смотр российского контингента в Сирии, после чего объявил о «разгроме» террористов и свертывании операции, длившейся более двух лет, и приказал «значительной части контингента» готовится к отправке домой. Согласно данным генерала Сергея Суровкина, командовавшего контингентом на крайнем этапе операции, за два года войны совершено около 7 тысяч вылетов российских самолетов и столько же вертолетов, уничтожено около 32 000 террористов и чуть менее 400 танков, освобождено почти 1000 населенных пунктов.
«Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России, — заявил Путин в своем выступлении. — Но это не заставит нас сложить руки и отступить, это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и ни маскировался».
По официальным данным, за время операции погибло более 40 человек личного состава российских вооруженных сил. Среди них и высокопоставленные командующие — генерал-лейтенанты Валерий Асапов и Александр Вязников.
«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — резюмировал свое выступление Путин. Впрочем, позже он добавил, что пункты постоянной дислокации в Хмеймиме и Тартусе останутся и будут функционировать в полной готовности.
Пробыв на авиабазе три часа, президент РФ отправился дальше по запланированному маршруту (в сопровождении российских истребителей) в Каир. Здесь он встретился с президентом Египта Абдель Факттахом ас-Сиси. После свержения власти лидера «Мусульманских братьев» Мухаммеда Мурси, пришедшего к власти на волне «Арабской весны», и восстановления светского режима в 2013 году Москва последовательно выстраивала доверительные отношения с военным сообществом Египта. Одним из важнейших признаков того, что взаимопонимание президента Путина и фельдмаршала ас-Сиси достигнуто, можно было считать выкуп Каиром у Франции двух построенных по заказу России вертолетоносцев типа «Мистраль» после введения международных санкций. Впоследствии конкурс на поставку ударных вертолетов для этих кораблей был выигран российским производителем вертолетов Ка-52К.
Вопросами военно-технического сотрудничества разговор, разумеется, не ограничивался. В первую очередь Путин, по его словам, рассказал египетскому коллеге о некоторых подробностях своего разговора с Асадом. Хотя Египет и не является непосредственной стороной-участником сирийского конфликта, в статусе региональной державы он может стать одним из гарантов мирного послевоенного политического урегулирования в стране. Тем более, что часть потерпевших поражение в Сирии исламистов сейчас, по всей видимости, перебралась на Синай и планируют продолжать там свою деятельность.
Ас-Сиси в разговоре с Путиным волновал и вопрос поддержки на — условно — втором фронте против исламистов — в Ливии. Кроме того, египетскому лидеру важно было услышать мнение российского коллеги по вопросу о столице Израиля. Напомним, буквально накануне президент США объявил о переносе посольства своей страны из Тель-Авива в Иерусалим, что взывало бурную негативную реакцию арабских стран, посчитавших это агрессивным жестом в отношении Палестинской автономии.
«Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт», — четко, но аккуратно обозначил свою позицию в этом вопросе Путин, фактически поддержав арабскую сторону.
Примечательно, что во время совместных заявлений переводчик ас-Сиси случайно ли или нарочно несколько раз перевел обращение президента Египта к Путину как «ваше величество». На третий раз такое недоразумение вызвало у российского лидера легкую улыбку.
Из выступлений лидеров по итогам встречи стало понятно, что на ней были достигнуты договоренности не столько по геополитическим вопросам, но и по экономическим. Путин напомнил, что Россия всегда готова удовлетворять потребности Египта в зерне, как делает это уже более семи лет. Кроме того, произошло торжественное подписание генерального контракта на строительство «Росатомом» первой атомной электростанции в Египте в районе «Эд-Дабаа». Российский национальный лидер подчеркнул, что египетская сторона получит не только саму электростанцию, но и соответствующие технологии.
Наконец самая, вероятно, важная для россиян проблема в отношениях с Египтом — восстановление прямого воздушного сообщения после теракта над Синаем осенью 2015 года — также показала признаки позитивного сдвига. Путин с некоторой оговоркой заявил, что в целом Россия готова к возобновлению полетов в столицу Египта Каир.
О том, что переговоры ас-Сиси и Путина носили не только военный, но и экономический характер свидетельствовало присутствие при формальном выступлении министра обороны Сергея Шойгу курирующего ОПК вице-премьеря Дмитрия Рогозина, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра финансов Анатолия Силуанова.
В следующую точку своего маршрута — столицу Турции — президент России прибыл около восьми вечера, где сразу же отправился на торжественный ужин в свою честь в президентский дворец своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как рассказал во время перелета пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во время этой встречи также планировался к обсуждению вопрос атомной энергетики — строительство российской стороной электростанции «Аккую».
По итогам встречи президенту Путину по настоянию Эрдогана пришлось вновь обозначить свою позицию по статусу Иерусалима и аккуратно солидаризоваться в этом вопрос с мусульманскими странами. Кроме того, сообщалось о достижении окончательных договоренностей по кредитованию Турции на покупку российских зенитных-ракетных комплексов С-400.
Самолет президента вернулся домой в Адлер уже за полночь.
На сегодня, 12 октября, у Владимира Путина запланирована встреча с судьями Конституционного суда в Москве.
Такой непростой и динамичный график вынуждает предположить, что основной кандидат на президентских выборах в 2018 году уже полным ходом ведет свою кампанию и фактически демонстрирует свои главные достижения на ближневосточном направлении — фактически все независимые лидеры региона признают его (пусть не абсолютную) роль как арбитра.
Ранее близкий к Кремлю источник «Газеты.Ru» утверждал, что внешнеполитический акцент кампании будет сосредоточен именно на успехах в Сирии и «нормальных отношениях со странами БРИКС и ШОС». Все остальные международные дела «не та тема, которую следует обсуждать». Поэтому теперь, когда карта внешней политики так ярко сыграна, можно предположить, что далее предвыборная кампания основного кандидата сосредоточится все же на внутренней повестке.
Политолог Аббас Галлямов считает, что заявления, подобные выводу войск из Сирии и возобновлению воздушного сообщения с Египтом, Путин делает исходя из запроса на перемены, который уже достиг в обществе высоких отметок и продолжает крепнуть.
«Кремлю надо демонстрировать изменения везде, где это только возможно: в кадровой политике, в работе с оппозицией, в международных отношениях. Раз появилась возможность изменить повестку в Сирии и Египте, власти решили этим воспользоваться», — объясняет эксперт прагматичный ход мыслей власти.
По мнению Галлямова, людям начинает надоедать конфронтация по всем направлениям, поэтому сейчас им стремятся показать, что ситуация нормализуется. Кремль может смягчить свою риторику и по другим направлениям, в том числе и в отношении западных стран, однако любой ценой мира искать не будет.
Политолог уверен, что Путин больше всего озабочен тем, чтобы выглядеть победителем, а не проигравшим. А, значит, никогда не пойдет на шаг, который может быть воспринят как сдача позиций.
«Но и в бочку больше лезть тоже не будут. Ситуация с Олимпиадой — пример. Пошумели-пошумели, да и поехали под нейтральным флагом» , — констатирует эксперт.