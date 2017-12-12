Суд в Киеве отпустил Саакашвили на свободу

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца и отпустил его на свободу под поручительство группы депутатов Верховной рады Украины.





Суд в Киеве отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте экс-главы Одесской области Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Судья отпустил Саакашвили под поручительство депутатов Верховной рады. Заседание суда перенесено на 14 декабря.



Решение суда по Саакашвили вызвало широкий резонанс среди украинских политиков и должностных лиц. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем фейсбуке заявил, что отказ киевского суда арестовать Саакашвили является пощечиной украинскому президенту Петру Порошенко.



«Твердо убежден, что сегодняшнее решение Печерского суда по Саакашвили написано за пределами украинского государства! Ждем последствия! А еще это сверхсерьезная публичная пощечина президенту Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко. Что дальше?» — задался вопросом Мосийчук.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не согласен с отказом суда арестовать экс-губернатора Одесской области, и пообещал подать апелляцию.



«Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу», — заявил Луценко, добавив, что Саакашвили организовал движение за свержение власти.



По словам генпрокурора Украины, прокуратура предоставила доказательства в отношении Саакашвили, «тем не менее, судья его отпускает». «Я воздержусь от эмоций, и мы будем подавать апелляцию», — отметил Луценко.



Сам Саакашвили назвал решение суда «победой логики». Судью политик назвал очень мужественной. «Она молодец, сделала все по закону. Но все равно вся эта система разваливается, — заявил он журналистам. — Сегодня судья не выполнила их прямое указание».



В то же время издание «Украинская правда» сообщает, что возле подъезда, в котором расположена квартира Саакашвили, поставили охрану.



Михаил Саакашвили подозревается в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступных действий.



Генпрокуратура Украины утверждает, что организованные Саакашвили акции протеста в Киеве финансируются окружением свергнутого в 2014 году президента Украины Виктора Януковича — полмиллиона долларов якобы выделил харьковский коммерсант Сергей Курченко.



В ГПУ утверждают, что «народные вече» сторонников Саакашвили направлены на свержение государственной власти. Сам экс-президент Грузии на одном из митингов достал пачку долларовых купюр из конверта и рассказал о бабушке, которая принесла «тысячу долларов» на поддержку революции.



Экс-губернатор Одесской области был задержан 8 декабря.



На этот раз украинским правоохранителям удалось избежать лишнего шума — о задержании политика генпрокурор Украины сообщил в своем фейсбуке уже тогда, когда сторонники Саакашвили не могли помешать аресту. В Нацполиции также отметили, что никто из посторонних граждан при задержании не пострадал.



Задержать Саакашвили удалось далеко не с первого раза. Первая попытка задержания прошла 5 декабря. К Саакашвили в квартиру с обыском приехали сотрудники СБУ. После того, как правоохранителям все же удалось усадить политика в служебную машину, сторонники экс-губернатора Одесской области заблокировали движение автомобиля и освободили Саакашвили.



В результате первая попытка ареста экс-губернатора Одесской области обернулась митингом в центре Киева, который, в свою очередь, превратился в палаточный город под зданием Верховной рады.



Во второй раз Саакашвили пытались задержать уже именно в этом палаточном городке, что стало причиной столкновений между сторонниками политика и правоохранителями. В результате этой потасовки пострадали 13 человек, причем основные «потери» понесли правоохранители — ранения получили 11 сотрудников полиции и только двое гражданских. После этого участники акции у Рады продолжили баррикадироваться и призвали киевлян поддержать движение. Согласно сообщению на сайте киевской нацполиции, по итогам стычки никто из активистов задержан не был.



















Киевский суд принял решение отказать прокуратуре в аресте Михаила Саакашвили. Политик считает это решение «победой логики», а в Раде называют вердикт «пощечиной» украинскому президенту Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко, - пишет Газета.ru Суд в Киеве отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте экс-главы Одесской области Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Судья отпустил Саакашвили под поручительство депутатов Верховной рады. Заседание суда перенесено на 14 декабря.Решение суда по Саакашвили вызвало широкий резонанс среди украинских политиков и должностных лиц. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем фейсбуке заявил, что отказ киевского суда арестовать Саакашвили является пощечиной украинскому президенту Петру Порошенко.«Твердо убежден, что сегодняшнее решение Печерского суда по Саакашвили написано за пределами украинского государства! Ждем последствия! А еще это сверхсерьезная публичная пощечина президенту Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко. Что дальше?» — задался вопросом Мосийчук.Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не согласен с отказом суда арестовать экс-губернатора Одесской области, и пообещал подать апелляцию.«Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу», — заявил Луценко, добавив, что Саакашвили организовал движение за свержение власти.По словам генпрокурора Украины, прокуратура предоставила доказательства в отношении Саакашвили, «тем не менее, судья его отпускает». «Я воздержусь от эмоций, и мы будем подавать апелляцию», — отметил Луценко.Сам Саакашвили назвал решение суда «победой логики». Судью политик назвал очень мужественной. «Она молодец, сделала все по закону. Но все равно вся эта система разваливается, — заявил он журналистам. — Сегодня судья не выполнила их прямое указание».В то же время издание «Украинская правда» сообщает, что возле подъезда, в котором расположена квартира Саакашвили, поставили охрану.Михаил Саакашвили подозревается в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступных действий.Генпрокуратура Украины утверждает, что организованные Саакашвили акции протеста в Киеве финансируются окружением свергнутого в 2014 году президента Украины Виктора Януковича — полмиллиона долларов якобы выделил харьковский коммерсант Сергей Курченко.В ГПУ утверждают, что «народные вече» сторонников Саакашвили направлены на свержение государственной власти. Сам экс-президент Грузии на одном из митингов достал пачку долларовых купюр из конверта и рассказал о бабушке, которая принесла «тысячу долларов» на поддержку революции.Экс-губернатор Одесской области был задержан 8 декабря.На этот раз украинским правоохранителям удалось избежать лишнего шума — о задержании политика генпрокурор Украины сообщил в своем фейсбуке уже тогда, когда сторонники Саакашвили не могли помешать аресту. В Нацполиции также отметили, что никто из посторонних граждан при задержании не пострадал.Задержать Саакашвили удалось далеко не с первого раза. Первая попытка задержания прошла 5 декабря. К Саакашвили в квартиру с обыском приехали сотрудники СБУ. После того, как правоохранителям все же удалось усадить политика в служебную машину, сторонники экс-губернатора Одесской области заблокировали движение автомобиля и освободили Саакашвили.В результате первая попытка ареста экс-губернатора Одесской области обернулась митингом в центре Киева, который, в свою очередь, превратился в палаточный город под зданием Верховной рады.Во второй раз Саакашвили пытались задержать уже именно в этом палаточном городке, что стало причиной столкновений между сторонниками политика и правоохранителями. В результате этой потасовки пострадали 13 человек, причем основные «потери» понесли правоохранители — ранения получили 11 сотрудников полиции и только двое гражданских. После этого участники акции у Рады продолжили баррикадироваться и призвали киевлян поддержать движение. Согласно сообщению на сайте киевской нацполиции, по итогам стычки никто из активистов задержан не был.