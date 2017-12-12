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18 крупных терактов предотвратила ФСБ в этом году
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что его ведомство предотвратило 18 крупных терактов в 2017 году.
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил о предотвращении в 2017 году 61 террористического преступления, в том числе 18 терактов, - передает ТАСС.
"Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках лидеров международных террористических организаций создать очаги террористической активности в различных регионах России, сказал Бортников. - Подтверждением этой тенденции служит совершение терактов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе, предотвращение на стадии приготовления 61 преступления террористической направленности, в том числе 18 терактов".
Глава ФСБ уточнил, что теракты готовились в местах массового пребывания людей и на стратегически важных объектах. В этом году пресечена также деятельность 56 законспирированных террористических ячеек, - добавил Бортников.
Кроме того, по его словам, более 1 тысячи боевиков задержаны и 78 ликвидированы в России в нынешнем году. "В течение 2017 года при координирующий роли НАК и Федерального оперативного штаба на системной основе реализован комплекс мер, по итогам выполнения которого задержаны 1,018 тысячи и нейтрализованы 78 бандитов и их пособников", - сказал Бортников.
Председатель НАК считает, что террористы ищут способы продолжения своей деятельности, в том числе в России, после освобождения территории Сирии.
"В связи с освобождением правительственной территории армией Сирии при поддержке российских вооруженных сил от последних опорных пунктов террористической организации ИГ его лидеры и боевики вынуждены искать способы продолжения террористической деятельности на территориях других государств, включая РФ", - сказал Бортников.
По его словам, более 17,5 тыс. иностранных граждан, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, были не допущены в Россию.
"Проведенные органами безопасности фильтрационно-проверочные мероприятия позволили не допустить проникновения на территорию РФ более 17,5 тысяч иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - сказал глава ФСБ.
Также предотвращен выезд за рубеж 80 лиц, попавших под влияние вербовщиков международных террористических организаций и планировавших участие на стороне террористов, - отметил он.
"Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках лидеров международных террористических организаций создать очаги террористической активности в различных регионах России, сказал Бортников. - Подтверждением этой тенденции служит совершение терактов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе, предотвращение на стадии приготовления 61 преступления террористической направленности, в том числе 18 терактов".
Глава ФСБ уточнил, что теракты готовились в местах массового пребывания людей и на стратегически важных объектах. В этом году пресечена также деятельность 56 законспирированных террористических ячеек, - добавил Бортников.
Кроме того, по его словам, более 1 тысячи боевиков задержаны и 78 ликвидированы в России в нынешнем году. "В течение 2017 года при координирующий роли НАК и Федерального оперативного штаба на системной основе реализован комплекс мер, по итогам выполнения которого задержаны 1,018 тысячи и нейтрализованы 78 бандитов и их пособников", - сказал Бортников.
Председатель НАК считает, что террористы ищут способы продолжения своей деятельности, в том числе в России, после освобождения территории Сирии.
"В связи с освобождением правительственной территории армией Сирии при поддержке российских вооруженных сил от последних опорных пунктов террористической организации ИГ его лидеры и боевики вынуждены искать способы продолжения террористической деятельности на территориях других государств, включая РФ", - сказал Бортников.
По его словам, более 17,5 тыс. иностранных граждан, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, были не допущены в Россию.
"Проведенные органами безопасности фильтрационно-проверочные мероприятия позволили не допустить проникновения на территорию РФ более 17,5 тысяч иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - сказал глава ФСБ.
Также предотвращен выезд за рубеж 80 лиц, попавших под влияние вербовщиков международных террористических организаций и планировавших участие на стороне террористов, - отметил он.