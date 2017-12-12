Происшествия

15 минут назад

Липецкая посылка с сюрпризом не дошла до адресата

1 259
#посылка
Липецкая посылка с сюрпризом не дошла до адресата

В лапше были спрятаны деньги.

В ФКЛПУ СПБ УФСИН России по Ярославской области поступила посылка от жительницы Липецка для осужденной, отбывающей наказание в учреждении, сообщает УФСИН России по Ярославской области.

Сотрудниками отдела безопасности был осуществлен обязательный досмотр поступивших предметов, в результате которого была обнаружена и изъята денежная купюра номиналом 500 рублей, спрятанная ухищренным способом в пакете с макаронами быстрого приготовления. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со ст. 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.
1 259
#посылка

Комментарии (1)

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Неавтофанат

1 минуту назад
Я не курил сигареты с фильтром, а товарищ купил болгарские "Ту". В пачке вместо сигарет лежала турпутевка в эту страну. Какая-то юбилейная пачка оказалась. Но товарищ был невыездной, пришлось путевку родным отдать.
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