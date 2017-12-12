Общество

сегодня, 11:40

В Липецке повышают зарплату... выплатами при увольнении!

3 1043
#Зарплата
В Липецке повышают зарплату... выплатами при увольнении!

Ноу-хау увеличения благосостояния горожан применено в МУП "РВЦЛ".

Сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты заслушали отчёт мэрии о деятельности МУП "Регистрационно-вычислительный центр г.Липецка".

GOROD48 не раз писал о плачевном финансовом состоянии этого МУПа, в котором процветало воровство и безалаберность. В прошлом году из него было уволено все руководство, но и новое начальство ситуацию не поправило. Так, на начало 2016 года убыток организации, оставшейся без рынка сбыта из-за ухода из неё всех ресурсоснабжающих организации и большинства управляющих компаний, составил 4 млн рублей. В департаменте ЖКХ мэрии констатировали, что основные производственные показател РВЦЛ по прежнему имеют тенденцию к снижению. И это так. В частности, муниципальное предприятие обслуживает теперь всего два участка, а не 18, как ранее, и всего 11 "управляшек", а не 26, как было.

В этом году финансовое состояние МУПа резко ухудшилось Так, от услуг РВЦЛ отказались ещё ряд управляющих компаний и ЛГЭК, отчего доход предприятия уменьшился с 5,5 млн рублей до 1,6 миллиона. Поэтому депутаты решили мэрии рекомендовать прикрыть этот МУП.

- Этот МУП - обычный субъект рынка, тянуть за уши это предприятие не стоит, - резюмировала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.

Однако председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин считает, что это РВЦЛ муниципалитету нужен. И, более того, в первом квартале 2018 года МУП должен наконец получить прибыль. А директор РВЦЛ Сергей Щемарев сообщил, что поднял уровень среднемесячной зарплаты своих работников, добавив, правда, что это стало возможным... выплатами при их увольнении! 
3 1043
#Зарплата

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Артурчик

7 минут назад
Продлил жизнь после смерти!
ответить

Анна Ванна

9 минут назад
"показател РВЦЛ по прежнему имеют тенденцию к снижению" - сколько ошибок могут сделать оГородники48 в 3-х словах подряд?
ответить

житель

сегодня, 12:06
Муп отчитывается не о проделанной работе, а то как они увеличили зарплату себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить

Еще в рубрике

Цена аренды студий в Липецке упала на 9,4%
#аренда #жилье #квартира
Цена аренды студий в Липецке упала на 9,4%

9 минут назад

Общество
40 дорог Липецка приведут в порядок до 31 декабря
#ремонт #дорога #тендер
5
40 дорог Липецка приведут в порядок до 31 декабря

сегодня, 11:56

Общество
Год экологии завершится фестивалем
#экология #образование
2
Год экологии завершится фестивалем

сегодня, 11:54

Общество
Председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка обвинили в создании преступной группировки
#Кладбище #похороны
16
Председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка обвинили в создании преступной группировки

сегодня, 11:33

Общество
Мэрия Липецка чрезмерно щедро финансирует разработку схем коммунальных коммуникаций
#Бюджет
1
Мэрия Липецка чрезмерно щедро финансирует разработку схем коммунальных коммуникаций

сегодня, 10:55

Общество
Обеспечение липчан лекарствами увеличили на 4 млн рублей
#лекарства #Дмитрий Медведев #субвенция
2
Обеспечение липчан лекарствами увеличили на 4 млн рублей

сегодня, 10:01

Общество