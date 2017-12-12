В Липецке повышают зарплату... выплатами при увольнении!

Ноу-хау увеличения благосостояния горожан применено в МУП "РВЦЛ".

Сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты заслушали отчёт мэрии о деятельности МУП "Регистрационно-вычислительный центр г.Липецка".



GOROD48 не раз писал о плачевном финансовом состоянии этого МУПа, в котором процветало воровство и безалаберность. В прошлом году из него было уволено все руководство, но и новое начальство ситуацию не поправило. Так, на начало 2016 года убыток организации, оставшейся без рынка сбыта из-за ухода из неё всех ресурсоснабжающих организации и большинства управляющих компаний, составил 4 млн рублей. В департаменте ЖКХ мэрии констатировали, что основные производственные показател РВЦЛ по прежнему имеют тенденцию к снижению. И это так. В частности, муниципальное предприятие обслуживает теперь всего два участка, а не 18, как ранее, и всего 11 "управляшек", а не 26, как было.



В этом году финансовое состояние МУПа резко ухудшилось Так, от услуг РВЦЛ отказались ещё ряд управляющих компаний и ЛГЭК, отчего доход предприятия уменьшился с 5,5 млн рублей до 1,6 миллиона. Поэтому депутаты решили мэрии рекомендовать прикрыть этот МУП.



- Этот МУП - обычный субъект рынка, тянуть за уши это предприятие не стоит, - резюмировала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.



Однако председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин считает, что это РВЦЛ муниципалитету нужен. И, более того, в первом квартале 2018 года МУП должен наконец получить прибыль. А директор РВЦЛ Сергей Щемарев сообщил, что поднял уровень среднемесячной зарплаты своих работников, добавив, правда, что это стало возможным... выплатами при их увольнении!

