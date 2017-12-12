Липецкая область получит 374 млн рублей за успехи в налоговых сборах

Документ подписан Дмитрием Медведевым.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дотаций субъектам Федерации, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. Всего среди регионов разделено 20 млрд рублей.



Липецкая область попала в число лучших 40-ка регионов России. Область получит дотациями 374,2 млн рублей. Среди наших соседей по Центральному Черноземью Правительство также поддержит успехи Тамбовской области (187 млн рублей). Максимальную дотация в рамках распоряжения поступит в Якутию — 2,5 млрд рублей.



Межбюджетные трансферты полагаются регионам за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала. Средства на финансовую поддержку регионов были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.